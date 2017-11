München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Steueroase Europa - wie uns Konzerne und Super-Reiche abzocken!



Neue Enthüllungen zeigen, wie sehr unsere Nachbarländer in der EU Großkonzernen beim schamlosen Steuersparen helfen. Was bringen schärfere Gesetze gegen globale Konzerne und gierige Reiche? Zeigt sich jetzt: Beim Thema Steuern kämpft in der EU jeder gegen jeden?



Die Gäste:



Michael Meister, CDU, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen; Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands



Jean Asselborn, Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten in Luxemburg



Johanna Hey, Leiterin des Instituts für Steuerrecht an der Universität zu Köln



Georg Mascolo, Journalist, Leiter des Investigativ-Rechercheteams von NDR, WDR und SZ



Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen; Sprecher seiner Fraktion für Wirtschafts- und Finanzpolitik



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar:0800/5678-678,0800/5678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de



Redaktion: Markus Zeidler (WDR)



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.de