Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat den Global Excellence Award von der European Foundation for Quality Management (EFQM) erhalten und ist damit die erste Organisation außerhalb Europas, die diesen prestigeträchtigen Preis erhält, und die erste in der Geschichte des Preises, die ihn beim ersten Antrag erhält. DEWA erzielte zwischen 750 und 800 Punkte und rangiert damit in der Platin-Kategorie, zu der führende Unternehmen und Institutionen gehören, die nachhaltige Exzellenz fördern.

"Bei DEWA arbeiten wir im Einklang mit der Vision von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, der die grundlegenden Funktionen und den proaktiven Ansatz für künftige Regierungen benannt hat. Dies basiert auf dem Erreichen der besten Errungenschaften in verschiedenen Sektoren der Regierung, um die Dienstleistungen zugunsten der Bürger und Mitglieder der Gesellschaft anzuerkennen. Der Exzellenzprozess im Rahmen des Dubai Government Excellence Program hat dazu beigetragen, eine Kultur der institutionellen Exzellenz zu fördern, was die Grundlagen nachhaltiger Exzellenz konsolidiert. DEWA bietet eine positive Arbeitsumgebung, die die Effizienz von Individuen und Organisationen beiträgt und die eine Kultur der Exzellenz institutionalisiert, gemäß den höchsten Standards von totalem Qualitätsmanagement und nachhaltiger Exzellenz. Bei DEWA ist Exzellenz ein tägliches Arbeitsprogramm, das nach spezifischen und durchdachten Strategien und Plänen implementiert wird, die durch alle Mitarbeiter durchgeführt werden, um die Zufriedenheit der Kunden und der Gesellschaft als Ganzes zu erreichen", sagte Seine Hoheit Saeed Mohammed Al Tayer, MD und CEO von DEWA.

Ein Team von 7 Gutachtern von EFQM besuchte DEWA, um seine Verfahren und Praktiken betreffend Innovation, Exzellenz, stetige Entwicklung und Richtlinien zur Aufrechterhaltung seiner Errungenschaften zu begutachten. Das Team lobte DEWAs Anstrengungen, die dazu beitragen, seine Vision zu verwirklichen, ein nachhaltiger innovativer Weltklasseversorger zu werden, und preiste seine Errungenschaften in den letzten Jahren.

Die VAE, repräsentiert von der DEWA, lagen laut dem Report "Doing Business 2018" der Weltbank auf dem ersten Platz hinsichtlich des Bezugs von Strom. In dem ausführlichen Bericht werden mehrere Kriterien angewandt, um zu bemessen, wie gut man in 190 Ländern auf der ganzen Welt Geschäfte machen kann.

