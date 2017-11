Die Suchergebnisse bei Google dürften in Zukunft einer noch stärkeren politischen Kontrolle unterliegen.

Google will laut AFP stärker gegen "illegale Inhalte und Falschinformationen" auf seinen Plattformen vorgehen. "Wir haben Fortschritte gemacht, aber wir müssen offensichtlich noch mehr tun", sagte der Google-Chef für Europa, den Mittleren Osten und Afrika, Matt Brittin, in Dublin. Unterdessen verlangte ein britischer Parlamentsausschuss vom Kurzbotschaftendienst Twitter eine Liste russischer Kontonutzer wegen möglicher "Einflussnahme". Brittin zufolge wurde umfassend untersucht, wie Anzeigen auf Google während der US-Präsidentschaftswahl genutzt wurden. Demnach hatten zwei mit Russland in Verbindung stehende Nutzerkonten zusammengerechnet 4700 Dollar (etwa 4050 Euro) für Anzeigen ausgegeben. "Das war relativ begrenzt", sagte Brittin. Die beiden Konten hätten nicht auf geografische oder demografische Merkmale abgezielt - wie es mit dem Ziel der US-Wahlbeeinflussung der Fall hätte sein können. Dennoch sei "jegliche Falschinformation schlecht", erklärte Brittin. ...

