Den NEXT Leitspurmanager führt die FarmFacts GmbH auf der expoSE in den Markt ein. Er ermöglicht eine Maschinen- und Hersteller-übergreifende Nutzung von Leitspuren und Feldgrenzen. Er umfasst folgende Funktionen: ansprechende und übersichtliche Visualisierung von AB-Linien, AB-Linien erstellen, verschieben, drehen, verwalten sowie in andere Herstellerformate konvertieren....

