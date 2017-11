Halle (ots) - Halle. Der US-Experte Dan Hamilton hat US-Präsident Donald Trump ein Jahr nach dessen Wahlerfolg ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montag-Ausgabe). "Der Schaden, den Trump im Ausland angerichtet hat, ist groß. Und die Ergebnisse in den USA sind überschaubar", sagte der Direktor des Center for Transatlantic Relations an der Johns Hopkins University in Washington. " Er schafft es nicht, Brücken zu bauen und Mehrheiten zu organisieren." Damit steige zugleich der Druck, Erfolge zu präsentieren "Sollte nichts vorankommen, wird spätestens im Vorfeld der Kongresswahlen im November 2018 die Frage diskutiert: Wer ist an der Misere nun schuld? Der Präsident oder der Kongress?" Im Umgang mit Trumps Twitter-Aktivitäten unterdessen Hamilton derweil zu mehr Gelassenheit. "Wir sollten nicht so sehr auf seine zahllosen Tweets schauen, sondern darauf, was tatsächlich gemacht wird." Dass viele Medien "fast jeden Tweet aufgreifen und daraus eine Schlagzeile machen, ist Teil des Problems".



