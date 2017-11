FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu CSU:

"Die CSU ist immer gut damit gefahren, in Berlin (und Brüssel) als Opposition in der Regierung aufzutreten. Das funktionierte aber nur, weil es keine andere Partei gab, die Proteststimmungen oder national-konservative Strömungen aufnehmen konnte. Mit der neuen Konkurrenz von rechts blieb Seehofer nicht viel anderes übrig, als jenen Schlingerkurs zu fahren, den ihm viele Wähler vor der Bundestagswahl nicht mehr abgenommen haben: Merkel erst hart zu kritisieren und dann doch wieder mit ihr anzutreten. Markus Söder dürfte kein Interesse daran haben, Seehofer zu stürzen, bevor es eine neue Bundesregierung gibt. Aber danach ist er der wahrscheinlichste Thronfolger. (...) Im Herbst nächsten Jahres findet in Bayern die nächste Landtagswahl statt. Das war für die CSU schon immer das Maß aller Dinge (auf Erden)."/al/DP/edh

