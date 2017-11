Die Munich Strategy Group (MSG) hat für die WirtschaftsWoche die innovativsten Mittelständler Deutschlands gekürt. Im Interview verrät MSG-Partner Sebastian Theopold, was die Champions besser machen als die Konkurrenz.

WirtschaftsWoche: Herr Theopold, Sie haben zum vierten Mal für die WirtschaftsWoche Deutschlands innovativste Mittelständler gekürt. Was zeichnet die Gewinner aus?Sebastian Theopold: Innovation fängt oben an. Bei den Siegern stehen mutige, rastlose Chefs an der Spitze. Menschen wie Frank Richter, der Chef des Badmöbel-Herstellers Duravit aus dem Schwarzwald, der eine Toiletten-App entwickelt hat, die auf Wunsch das Urin des Benutzers analysiert. Oder Günther Mull vom Hamburger Unternehmen Dermalog, ein Spezialist für die Erkennung von Fingerabdrücken. Die haben, als immer mehr Flüchtlinge ins Land kamen, blitzschnell einen Scanner zur Registrierung von Flüchtlingen entwickelt. Und das sind nur einige Beispiele. Sie finden Start-up-Mentalität nicht nur in den Accelerator-Büros in Berlin, sondern auch bei Mittelständlern in der Provinz.

Sind Mittelständler die besseren Start-ups?Sie konkurrieren miteinander. Ich kenne viele Mittelständler, die Probleme haben, Personal zu finden, weil es die jungen Leute oft in die Start-ups drängt. Dabei könnten sich die Nachwuchskräfte auch bei vielen Mittelständler sehr gut entfalten. Besonders dann, wenn der Chef Innovation vorlebt.

Innovationen kosten erstmal Geld. Wie zahlen sie sich für die Mittelständler aus?Wir haben bei unserer Untersuchung festgestellt, dass die Innovationschampions höhere Umsatzzuwächse und Gewinne erzielen. Der jährliche Umsatzzuwachs bei Mittelständlern allgemein liegt bei 3,5 Prozent; bei den Champions sind es 8,7 Prozent. Bei den durchschnittlichen Gewinnsteigerungen stehen 6,4 Prozent 8,6 Prozent gegenüber. Auch der Beschäftigungszuwachs ist bei den innovativen Unternehmen fast doppelt so hoch.

Wer ist denn innovativer - Mittelständler oder Konzerne?Die meisten Innovationssprünge kommen aus dem Mittelstand, nicht aus Konzernen. Da gibt es zum Beispiel Hansgrohe, die in der Produktserie "Raindance" mit der Technologie "AirPower" das Wasser mit Luft anreichern und damit für einen echten Innovationssprung bei Duschen gesorgt haben. Das Wasser wirkt dadurch weicher und fülliger, der geringere Verbrauch schont zudem die Umwelt. Im Schnitt geben unsere Innovationschampions etwa fünf bis sieben Prozent ...

