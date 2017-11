Egal ob Health-Apps oder Activity-Tracker: Selbstoptimierung ist ein großer Trend. Davon will auch Duravit profitieren: Das Schwarzwälder Unternehmen hat ein smartes WC entwickelt, das Urin analysieren kann.

Hornberg ist ein stilles Örtchen. In einem idyllischen Tal mitten im Schwarzwald leben gerade einmal 4000 Seelen. Hierher stammt der Ausdruck "Hornberger Schießen" - und von hier kommen die Waschbecken und Toilettenschüsseln von Duravit. Der Mittelständler, der über 400 Millionen Euro Jahresumsatz und weltweit 6000 Mitarbeiter zählt, etwa in Tunesien, in der Türkei und China, ist der größte Arbeitgeber am Platz.

Duravit ist bekannt für seine ambitionierten Entwürfe; das Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren zum Beispiel mit dem Stardesigner Philippe Starck zusammen. Als eines der ersten Unternehmen produzierten die Schwarzwälder etwa an der Wand hängende WCs. Die neueste Innovation heißt BioTracer: eine Toilettenschüssel, die auf Wunsch den Urin des Besitzers analysiert.

"Ein Angebot für Fitnessbewusste" soll der BioTracer sein, sagt Frank Richter, Vorstandsvorsitzender von Duravit; eine Art Labor im eigenen Bad. Das Ergebnis der Analyse kann per Bluetooth und via Duravit-App auf Smartphone oder Tablet gespielt werden. Gemessen werden zehn medizinische Standarddaten, zum Beispiel das "spezifische Gewicht" des Urins: Es zeigt an, ob ein Sportler genug getrunken hat. Oder die ...

