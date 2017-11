=== 07:30 DE/Xing AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 08:00 DE/Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm 09:15 ES/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 52,8 zuvor: 53,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,4 zuvor: 57,0 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 55,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 1. Veröff.: 54,9 zuvor: 55,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 56,7 10:00 DE/Eröffnung der UN-Klimakonferenz (bis 17.11.), Bonn 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/FDP-Vorsitzender Lindner, PK nach Gremiensitzungen, Berlin *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, ab 17:00 Treffen der 27 EU-Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Oktober *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 18:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis Rumpfgeschäftsjahr 2017, Zamudio 18:10 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York *** 19:00 SI/EZB-Direktor Mersch, Rede beim slowenischen Bankenverband, Brdo pri Kranju 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q, Venlo *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 4Q - IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate, Mailand - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2017 00:01 ET (05:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.