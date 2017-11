US-Präsident Trump bleibt dabei: TPP war aus seiner Sicht ein Fehler. In Japan bekräftigt er den Ausstieg seines Landes aus dem Freihandelsabkommen. Aber Trump betont: Der Handel mit Japan soll intensiv wie nie werden.

US-Präsident Donald Trump hat vor Unternehmern in Japan ein Handelsungleichgewicht mit dem Land beklagt. "In den letzten Jahrzehnten hat Japan gewonnen", sagte er am Montag in Tokio. Die Vereinigten Staaten hingegen hätten durch ein massives Handelsbilanzdefizit gelitten. Der Präsident verteidigte zugleich den Ausstieg seines Landes aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP.

Japan und die Vereinigten Staaten würden in Zukunft mehr handeln, als man unter dem Pakt "je gedacht" habe, sagte Trump. Die multinationale ...

