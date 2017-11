Moneycab.com: Herr Weber, was lange währt, wird endlich gut, ist man versucht zu sagen. Nach einem Jahrzehnt ist Newrons Hauptmedikament Safinamide seit Mitte März 2017 nun auch in den USA zugelassen. Ein riesiger Markt öffnet sich. Wie gross ist das jährliche Umsatzpotenzial für Ihr Parkinson-Medikament?

Stefan Weber: Danke für die Gelegenheit, Ihre Fragen zu beantworten. Lassen Sie mich zunächst bitte klarstellen, dass die Zeit bis zur Zulassung von Xadago (Safinamide) nicht aussergewöhnlich lange war: Im Durchschnitt benötigen neue Wirkstoffe 12-15 Jahre, bis sie alle Prüfungsphasen durchlaufen und den Zulassungsprozess positiv abgeschlossen haben.

Klar, nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz der ursprünglich in die Testphasen gebrachten Kandidaten kommt am Ziel an…

…Und mit Xadago gehört Newron zu einem exklusiven Kreis europäischer Biopharmazieunternehmen, die bisher einen eigenen Entwicklungskandidaten sowohl in der EU und in der Schweiz als auch in den USA in den Markt bringen durften. Zum Umsatzpotential kann ich nur auf die Einschätzung der uns begleitenden Analysten verweisen, die dem Produkt erhebliches Potenzial zutrauen - in der Spitze deutlich über 500 Millionen Euro pro Jahr. Über Lizenzgebührenzahlungen unserer Vermarktungspartner profitiert Newron vom Potenzial des Produktes.

Warum hat es rückwirkend betrachtet trotzdem so lange gedauert?

Wir haben den Zulassungsprozess in der EU ohne jede Verzögerung mit der Zulassung im Jahr 2015 abgeschlossen. Im Vergleich dazu hat der Prozess in den USA tatsächlich eine Verzögerung erfahren, da wir mit der FDA mehrfach Diskussionen zum Umfang und zur Struktur der eingereichten Dossiers führen mussten. Zuletzt hat die FDA akzeptiert, dass Xadago kein relevantes Suchtpotenzial aufweist, und final die Zulassung erteilt.

Als die FDA neulich eine Zulassung für ein Generikum von Copaxone zugunsten der US-Firma Mylan durchwinkte, ging alles rasend schnell. Misst die FDA mit zweierlei Mass?

Sie können die Zulassung eines Generikums nicht mit der eines neuen Wirkstoffes vergleichen. Im Falle von Xadago musste den Regeln entsprechend ein komplettes Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil erstellt werden, im Falle von Generika fokussieren sich die Arbeiten am Nachahmerprodukt auf den Nachweis der Äquivalenz zum Originalprodukt, für das Wirksamkeit und Sicherheit ja schon ausführlich bewiesen worden sind. Zur weiteren Relativierung: Xadago war zum Zeitpunkt der Zulassung der erste neue chemische Wirkstoff in der Parkinson-Krankheit seit mehr als 10 Jahren, sowohl in den USA, als auch in Europa.

Ich meinte mit meiner Frage vor allem, ob US-Unternehmen bei der FDA schneller oder gar besser "behandelt" werden?

Wir haben die FDA stets als sachorientierte Behörde erlebt.

"Analysten sehen bei Sarizotan Umsatzpotenzial von mehreren hundert Millionen Euro, das über die Marktexklusivität der Orphan Drug - Regulierungen auch langfristig gesichert ist."

Stefan Weber, CEO Newron Pharmaceuticals

Sarizotan, ein anderer Produktkandidat von Newron, ist ein "Orphan Drug"-Medikament gegen eine sehr seltene Krankheit. Selbst wenn der Verkaufspreis dafür hoch ist: Kann man damit genug Umsatz machen, um ordentlich Geld zu verdienen?

Die Rett-Krankheit ist eine furchtbare neurodegenerative Entwicklungskrankheit, die betroffene Mädchen und Frauen Zeit ihres Lebens mit massiven Einschränkungen der Motorik, der intellektuellen Reife, der Kommunikation und der sozialen Interaktion konfrontiert. Es gibt aktuell keinerlei für Rett zugelassene Medikation. Sollte Sarizotans Wirksamkeit und Sicherheit im Rahmen der laufenden Zulassungsstudie «STARS» hinreichend nachgewiesen werden und die Zulassung erfolgen, könnte Sarizotan die einzige verfügbare Medikation für einen grossen Teil der 30'000 bis 35'000 Patientinnen in den USA und Europa sein. Analysten sehen Umsatzpotenzial von mehreren hundert Millionen Euro, das über die Marktexklusivität der Orphan Drug - Regulierungen auch langfristig gesichert ist.

In der klinischen Studie mit diesem Medikamentenkandidaten gegen das Rett-Syndrom setzt Newron auf eine 20%ige Reduktion der Atemstillstands-Phasen bei den Patienten. Das klingt aber nicht sonderlich «aggressiv»…

…Das Leben der Patientinnen ist heute in einem Masse beeinträchtigt, dass einer oder beide Elternteile ihren Beruf aufgeben oder ihre Tätigkeit erheblich einschränken, um sich um das Kind zu kümmern, meist an 7 Tagen und während 24h. In den Atemstillstands-Phasen, die oft ohne Unterbrechung stattfinden, sinkt die Sauerstoffversorgung des Gehirns der Patienten erheblich ab, was deutlich negative Konsequenzen für das Wohl und die Entwicklung ...

