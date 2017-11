Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PARADISE PAPERS - Der amerikanische Handelsminister Wilbur Ross profitiert als Privatmann von Geschäften mit einer Firma, die dem Schwiegersohn des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Kremlnahen Geschäftsleuten gehört. Das ergibt sich aus Daten und Unterlagen, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt wurden. Die Recherche-Ergebnisse werden in den kommenden Tagen weltweit unter dem Titel "Paradise Papers" veröffentlicht. Die Enthüllung könnte die Regierung von US-Präsident Donald Trump weiter in Bedrängnis bringen; ein Sonderermittler untersucht seit Monaten die Kontakte zwischen Trumps Team und Moskau. In den 13,4 Millionen Dokumenten, die Unterlagen aus Steuerparadiesen weltweit enthalten, tauchen die Namen von mehr als 120 Politikern aus fast 50 Ländern auf, dazu Superreiche, Sportler und Unternehmer - sowie 14 Berater, Spender und Kabinettsmitglieder von US-Präsident Trump. Auch über die Steuervermeidungspraktiken einiger der bekanntesten Konzerne der Welt, etwa Nike oder Apple, findet sich Entlarvendes in den Dokumenten. (SZ S. 1, 11-22)

KRANKENKASSEN - Die Schere zwischen reichen und armen gesetzlichen Krankenkassen geht weiter auseinander. Das belegen Zahlen des Deutschen Finanz-Service Instituts in Köln, die dem Handelsblatt vorliegen. Die Kassenchefs fordern nun von der Bundesregierung Soforthilfe, um eine drohende Pleite von Kassen abzuwenden. (Handelsblatt S. 6)

SEEHOFER - CSU-Chef Horst Seehofer hat einen Zeitplan zur Klärung offener Personalfragen in seiner Partei vorgelegt. "Sobald die Sondierungsphase vorbei ist, werde ich ein bis zwei Tage nachdenken und dann klar sagen, welche Formation ich mir vorstelle", sagte Seehofer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Bei dieser Gelegenheit werde er auch auf das "Kesseltreiben" eingehen, "das seit der Bundestagswahl gegen mich betrieben" werde. Er erinnerte daran, dass bei einem Treffen mit früheren CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten ihn alle einmütig gebeten hätten, nicht von Bord zu gehen. (RedaktionsNetzwerk Deutschland/FAZ S. 1/SZ S. 1)

HERRMANN - Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat seine Partei vor einer verfrühten Debatte um ihren Vorsitzenden Horst Seehofer gewarnt. Innerparteiliche Fragen der CSU sollten erst nach Abschluss der Sondierungsgespräche in Berlin diskutiert werden, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Schließlich hängt vom Zustandekommen einer Jamaika-Koalition' auch die personelle Aufstellung der CSU in Berlin ab." (Funke Mediengruppe)

FDP - Wolfgang Kubicki, der Vizechef der FDP, will, sollte es in Berlin zu Koalitionsverhandlungen über ein Jamaika-Bündnis kommen, mit seiner Partei eine Musterklage für Verbraucher per Gesetz einführen. Damit sollen Kunden von Konzernen künftig gemeinsam bei Gericht Schadenersatz geltend machen können, falls sie schlechte Ware bekommen haben. Über solch ein Gesetz wird in Berlin in der großen Koalition bereits seit Beginn der Abgasaffäre bei VW vor zwei Jahren diskutiert, passiert ist bislang aber nichts. Bei Jamaika könnte das anders werden. Die Musterklage solle aber so geregelt sein, sagt Kubicki, dass gleichzeitig Unternehmen vor überzogenen Forderungen bewahrt würden. "Ich will nicht VW schützen, ich will unser Rechtssystem vor der Übernahme durch amerikanische Kanzleien schützen." Das zielt auch auf die Anwaltssozietät Hausfeld, die in den USA bereits erfolgreich gegen Volkswagen vorgegangen ist und das auch in Deutschland tun will. (SZ S. 33)

JAMAIKA - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat an seine Partei appelliert, in den Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition in Berlin mehr Kompromissbereitschaft zu zeigen. Im Interview nannte Günther als Beispiel die Migrationspolitik. So müsse es beim Familiennachzug "gewisse Zugeständnisse von unserer Seite an die Grünen geben". Er fügte hinzu: "Als Familienpartei kann die CDU in diesem Bereich Kompromisse machen." (Bild-Zeitung S. 2)

RAG/LASCHET - Die Spekulationen darüber, wen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ins Kuratorium der RAG-Stiftung schickt, sind vorbei. Nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung aus Regierungskreisen werden der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (beide CDU) sowie der Manager Andreas Reichel (FDP) ab sofort dem 13-köpfigen Kontrollgremium angehören. (WAZ)

STEUERSCHÄTZUNG - Nach der Schätzvorlage des Bundesfinanzministeriums für die Sitzung in Braunschweig dürfte der Bund in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt 16 Milliarden Euro mehr einnehmen als noch in der letzten Prognose von Mai erwartet, sagten mehrere mit dem Papier vertraute Personen dem Handelsblatt. Für den Gesamtstaat, also Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen, sagen die Experten im Finanzministerium für den Zeitraum mehr als 30 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen voraus. Verfügbarer Spielraum sind für die Jamaika-Unterhändler nur die Mehreinnahmen des Bundes, also 16 Milliarden Euro. (Handelsblatt S. 8)

JUGENDARBEITSLOSIGKEIT - Die Zahl der jungen Arbeitslosen in Europa sinkt deutlich. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat gerade mitgeteilt hat, waren im September in den 28 EU-Staaten rund 3,7 Millionen Personen im Alter von 15 bis 24 Jahren auf Stellensuche - kein Vergleich mehr zu den 5,5 Millionen jungen Arbeitslosen aus dem Frühjahr 2013, als die Beschäftigungsmisere infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise auf dem traurigen Höhepunkt war. (FAZ S. 17)

FRANKREICH - In der EU-Kommission wachsen die Zweifel, dass die neue französische Regierung - wie versprochen - die jährliche Neuverschuldung unter die Grenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts senken kann. In einem Brief an Frankreichs Finanzminister schrieb EU-Vizepräsident Dombrovskis, dass er die Korrektur des staatlichen Defizits "immer noch in Gefahr" sehe. (Handelsblatt S. 12)

GLYPHOSAT - Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat vor der nächsten EU-Sitzung am Donnerstag, in der es um eine weitere Zulassung des Pflanzengifts Glyphosat geht, ihre ablehnende Haltung wiederholt. "Ich werde einer weiteren Zulassung von Glyphosat nicht zustimmen, auch dann nicht, wenn jetzt wie auf einem Basar um die Dauer der Neuzulassung gefeilscht wird", sagte Hendricks der Rheinischen Post. Damit ist ein möglicher Kompromiss innerhalb der Bundesregierung vom Tisch, wonach eine befristete Neuzulassung verbunden mit einem konkreten Ausstiegsdatum denkbar gewesen wäre. (Rheinische Post)

MIGRATION - Im Kampf gegen die Flüchtlingskrise will die Europäische Union künftig stärker mit Tunesien zusammenarbeiten. Die EU-Staaten einigten sich mit der Regierung in Tunis auf die Unterzeichnung eines sogenannten technischen Abkommens, berichtet die Welt unter Berufung auf hohe informierte Diplomatenkreise. Darin verpflichtet sich Tunesien, die EU-Marinemission Sophia im Mittelmeer im Bedarfsfall mit der Bereitstellung von medizinischer Versorgung in Krankenhäusern des nordafrikanischen Landes zu unterstützen. (Welt)

