Schwierig waren die Verhandlungen und nun wurden sie beendet - ohne eine Einigung über die Rahmenbedingungen für einen Zusammenschluss zu erzielen.



Zuletzt hatte es immer wieder unterschiedliche Berichte über den Stand der Beratungen gegeben. Einem Zeitungsbericht zufolge gab es Uneinigkeit über die Besitzverhältnisse in einem fusionierten Unternehmen.



Der neue Konzern hätte 130 Mio. Kunden und einen Umsatz von geschätzt mehr als 70 Mrd. $ gehabt. Schon 2014 hatte es einen Anlauf für eine solche Fusion gegeben. Dieser scheiterte aber an den Wettbewerbshütern. T-Mobile US und Sprint sind die Nummer drei und vier auf dem US-Mobilfunkmarkt und haben einen gemeinsamen Börsenwert von rund 80 Mrd. $. Ein fusionierter Konzern hätte in den USA besser mit den Platzhirschen Verizon und AT&T konkurrieren können.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info