Seit Monaten kennt die Aktie des israelischen Pharmariesen nur eine Richtung: südwärts. Bei jeder schlechten Nachricht hagelt es sofort zweistellige Kursverluste. Wann hat das ein Ende? Wann enden die Verleiderverkäufe? Das fragen sich investierte Anleger zu Recht. In einem Jahr hat sich der Aktienkurs geviertelt. Auf Zweijahressicht hat er sich gesechstelt. In diesem Jahr sind vor allem die Volumen kräftig nach oben geschossen. Mitschuld trägt Allergan. Das irische Unternehmen hatte seine Generikasparte mit Namen Actavis für 40,5 Milliarden Dollar an die Israelis verkauft und neben teurem Bargeld auch 10% der Teva-Aktien erhalten. Diese schmeissen die Iren jetzt auf den Markt und beschleunigen den Teufelskreis.

Neben zahlreichen Managementfehlern der gröberen Art leidet Teva vor allem am Auslaufen der Rechte an seinem Blockbustermedikament Copaxone. Ironie des Schicksals: Copaxone ist ein Originalmedikament und kein Generikum. Teva ist der weltgrösste Produzent von Nachahmermedikamenten (Generika) und verbrennt sich gerade ausgerechnet mit einem Originalmedikament die Finger. Zwar hat man versucht, über den klassischen Trick der veränderten Verabreichungsform des Originals, ...

