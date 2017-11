NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea Group nach Zahlen und aus Bewertungsgründen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, aber das Kursziel auf 41 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe im dritten Quartal erneut enttäuscht und sehe den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) im Gesamtjahr wegen der schwachen Entwicklung am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Analyst Glen Liddy in einer Studie vom Montag. Er senkte daher seine Gewinnschätzungen für 2017. Zudem habe die Aktie sein Kursziel erreicht, so der Experte./gl/tih

Datum der Analyse: 06.11.2017

ISIN DE0006602006

AXC0031 2017-11-06/07:42