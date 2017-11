Liebe Leser,

der US-Mischkonzern verliert weiter an Wert und musste auch in der letzten Woche Kursrückgänge verkraften. Innerhalb von 4 Wochen hat die General Electric-Aktie fast 20 % an Wert eingebüßt. Seit Jahresbeginn sind es sogar fast 37 %!

Kurs der General Electric-Aktie geht auf unter 20 USD zurück!

Auch die psychologisch wichtige Marke von 20 USD konnte den Abverkauf nicht stoppen, sodass sich die Aktie nun unterhalb dieser Kursschwelle einsortieren muss. Das bisher ... (Johannes Weber)

