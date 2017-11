Nachdem wir uns vor ein paar Tagen bereits angeschaut haben, was bei den aktuellen Quartalszahlen von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) relevant werden dürfte, ist es nun an der Zeit, einen Schritt weiterzugehen. Denn bekanntlich hat Shell erst kürzlich besagtes Zahlenwerk veröffentlicht.



Werfen wir nun also einen Foolischen Blick auf diesen Bericht und schauen, was Investoren aus diesen Zahlen mitnehmen sollten und wagen danach einen kleinen, vorsichtigen Blick in die Zukunft.

Zahlen, die du kennen solltest!

Aber bevor wir uns auf zukünftigen Pfaden bewegen, hier zunächst einmal die wichtigsten Zahlen:

Royal Dutch Shell konnte seinen Gewinn signifikant steigern. Für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...