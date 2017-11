Die Sony Music Foundation wird im September und Oktober nächsten Jahres den "12. INTERNATIONALEN OBOEWETTBEWERB JAPAN 2018 in Tokio" veranstalten. Der Wettbewerb wird seit 1985 alle drei Jahre ausgetragen, und bis heute sind die Preisträger sehr aktiv und erfolgreich. Gewinner des Preises sind u. a. Erste Oboisten weltberühmter Orchester geworden.

Die ersten sieben Wettbewerbe fanden in Tokio statt. Für die nächsten vier Wettbewerbe wurde der Veranstaltungsort nach Karuizawa, Nagano, verlegt zuletzt beim 11. Wettbewerb. Der 12. Wettbewerb wird neun Tage lang, vom 29. bis zum 7. Oktober 2018, in Tokio stattfinden.

Offizielle Website: http://oboec.jp/index_e

[Daten] Anmeldungszeitraum: 15. Februar (Do) bis 13. März (Di) 2018 (muss bis zu diesem Tag eingehen; es gilt japanische Zeit) Erste Vorauswahl mit aufgezeichnetem Material (unter Ausschluss der Öffentlichkeit): April 2018 Anmeldung: 26. September (Mi) 2018 (Alle folgenden Runden sind öffentlich) Erste Runde: 29. (Sa), 30. (So) September 2018 in der Tokyo Opera City Recital Hall Bekanntgabe der Ergebnisse: 30. September (So) Zweite Runde: 2. (Di), 3. (Mi), 4. (Do) Oktober 2018 in der Tokyo Opera City Recital Hall Bekanntgabe der Ergebnisse: 4. Oktober (Do) Finalrunde und Preisverleihungszeremonie: 6. Oktober (Sa) 2018 in der Kioi Hall Konzert von Preisträgern und Jury: 7. Oktober (So) 2018 in der Kioi Hall [Ort] Erste und zweite Runde Tokyo Opera City Recital Hall https://www.operacity.jp/en/concert/index.php Anschrift: 3-20-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio, 163-1403 Japan Finalrunde und Preisverleihungszeremonie Kioi Hall http://www.kioi-hall.or.jp/en Anschrift: 6-5, Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokio, 102-0094 Japan [Juryvorsitzender] Hansjörg SCHELLENBERGER (Oboist, Dirigent) [Mitglieder der Jury] (in alphabetischer Reihenfolge) Maurice BOURGUE (Oboist) Ken-ichi FURUBE (Erster Oboist Neues Philharmonieorchester Japan) Gordon HUNT (Erste Oboe London Chamber Orchestra, ehemals Erste Oboe Philharmonia Orchestra, Dirigent) Yoshiaki OBATA (Professor an der Universität der Künste Tokio) Dwight PARRY (Erster Oboist Cincinnati Symphony Orchestra) Masaru YOSHIDA (Erster Fagottist Sinfonieorchester Yomiuri Nippon, Tokio)

Sekretariat des "12. INTERNATIONALEN OBOEWETTBEWERBS JAPAN 2018 in Tokio"

c/o Sony Music Foundation

Shin Togami

Anschrift: SME-Rokubancho Bldg., 4-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokio, 102-8353 Japan

Telefon: +81-(0)3-3515-5261 (10:00-18:00 Japanische Zeit, an Wochentagen)

E-Mail: smf@sonymusic.co.jp*

URL: http://oboec.jp/index_e

*Bitte fragen Sie per E-Mail nach, wenn Sie uns kontaktieren.