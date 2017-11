Nach der Rekordjagd der vergangenen Handelstage dürfte sich der Dax am Montag eine Verschnaufpause gönnen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart unverändert. Am Freitag war das deutsche Börsenbarometer mit einem Plus von 0,3 Prozent auf dem Rekord-Schlusstand von 13.478,86 Punkten ins Wochenende gegangen.

