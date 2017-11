Remagen (ots) - Im Medienhaus Rommerskirchen hat sich nach einer Testphase das Redaktionsteam für die Berichterstattung der Xinhua News-Agency aus Deutschland etabliert.



Unsere Redakteurinnen und Redakteure beliefern täglich das Xinhua-Netzwerk mit Nachrichten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Die englischsprachigen Agentur-Meldungen erscheinen auch im Online-Kanal der Xinhua News-Agency, www.news.cn/english, chinesisch unter www.news.cn.



Xinhua News-Agency ist die offizielle Nachrichtenagentur der Volksrepublik China mit 170 weltweiten Korrespondenzbüros.



-----



Medienhaus Rommerskirchen GmbH has set up an editorial team reporting from Germany for the Xinhua News Agency.



Our editors supply the Xinhua network with news from business, politics and society on a daily basis. The English-language news reports are also published on the web presence of the Xinhua News Agency, www.news.cn/english, the Chinese-language news are on www.news.cn.



Xinhua News Agency is the official news agency of the People's Republic of China with 170 worldwide correspondence offices.



