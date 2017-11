DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland ruht der Handel wegen eines Ausgleichstages zum "Tag der Einheit des Volkes".

TAGESTHEMA

Aus der Mobilfunkfusion von T-Mobile US und Sprint wird nichts: Die Deutsche Telekom und der japanische Mischkonzern Softbank haben Verhandlungen über eine Fusion ihrer Mobilfunktöchter beendet. Es konnte keine Einigung über die Rahmenbedingungen erzielt werden. T-Mobile US - mit in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreichen Marktanteilsgewinnen und die Ertragsperle der Telekom - wird nun seine Wachstumsstrategie alleine fortzusetzen. "Wir haben immer gesagt, dass - unter geeigneten Bedingungen - ein Zusammenschluss von T-Mobile mit einem anderen Unternehmen Kunden zusätzliche Vorteile und allen Aktionären Wertsteigerungsperspektiven bieten kann. Diese Bedingungen waren hier nicht zu erreichen", erklärte Telekom-Chef Tim Höttges. Informierte Personen sagten, dass sich Höttges, Sprint-Chairman Masayoshi Son und Sprint-CEO Marcelo Claure in Tokio getroffen hätten, bei den finalen Details aber nicht überein gekommen seien. Sprint-Chef Claure kündigte an, nun die Investitionen in das eigene Netzwerk beschleunigen zu wollen, um weitere Wachstum erzielen zu können. Anstelle des Zusammenschlusses mit T-Mobile USA wolle Softbank nun Aktien von Sprint über die Börse kaufen. Die Beteiligung solle aber unter 85 Prozent bleiben, da sonst ein Übernahmeangebot fällig werden würde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

QIAGEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar)

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 362 +7% 10 339 Operatives Ergebnis bereinigt 96 +10% 8 87 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt k.A. -- -- 68 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,32 +10% 10 0,29

XING

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 47 +25% 3 38 EBITDA 16 +26% 3 13 EBIT 12 +19% 3 10 Ergebnis nach Steuern 7,7 +20% 2 6,4 Ergebnis je Aktie 1,36 +19% 3 1,14

Weitere Termine:

07:30 DE/Xing AG, Ergebnis 3Q

10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 9 Monate

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate

18:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis

Rumpfgeschäftsjahr 2017

Im Laufe des Tages

- IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Ceotronics AG 0,05 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 55,6 -IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 52,8 zuvor: 53,2 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,4 zuvor: 57,0 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 1. Veröff.: 54,9 zuvor: 55,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 56,7 11:00 Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.578,60 -0,16 Nikkei-225 22.548,35 0,04 Schanghai-Comp. 3.383,29 0,34 DAX 13.478,86 0,28 DAX-Future 13.475,50 0,06 XDAX 13.479,02 0,06 MDAX 26.961,97 0,49 TecDAX 2.577,30 0,69 EuroStoxx50 3.689,96 0,03 Stoxx50 3.237,05 0,35 Dow-Jones 23.539,19 0,10 S&P-500-Index 2.587,84 0,31 Nasdaq-Comp. 6.764,44 0,74 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,79 +16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Seitwärtsbewegung - Etwas auf die Stimmung drücken Aussagen des chinesischen Notenbankchefs, nach denen es hohe Risiken im Finanzsystem gibt. "Größerer Druck ist aber nicht zu erwarten", meint ein Marktteilnehmer. Der Euro liegt kaum verändert über der Marke von 1,16 Dollar. "Ein Niveau, das den DAX weiterhin etwas stützen sollte", sagt der Händler. Daneben sprächen die auf breiter Front weiter anziehenden Rohstoffpreise für den Markt. Außerdem stützt Fusionsspekulation die Stimmung, wie um die Halbleiterunternehmen Qualcom und Broadcom bzw. die Krankenversicherer CVS und Aetna die Kurse. Neue Impulse werden von den deutschen Auftragseingängen erwartet sowie von revidierten und neuen Einkaufsmanager-Indizes.

Rückblick: Uneinheitlich - Umschichtungen innerhalb der Indizes bewegen diese kaum. Nachdem eine Reihe von Indizes am Morgen zunächst auf neue Höchststände geklettert war, sorgte der eher mäßige US-Arbeitsmarktbericht kurzfristig für leichte Verunsicherung. Die Börsen in Österreich und Spanien gehörten mit höheren Abschlägen zu den Verlierern, der FTSE markierte ein Allzeithoch. Der Staat baut seine Beteiligung an Renault ab - die Börse quittierte dies mit einem Plus von 3,9 Prozent für die Titel. Air France-KLM verloren 7,5 Prozent. Vor allem der verhaltene Ausblick habe enttäuscht, hieß es. Societe Generale verloren 4,1 Prozent; der Gewinn der Societe Generale war unter den Erwartungen ausgefallen. Erste Group Bank hatte ihren Nettogewinn dank positiver Bewertungseffekte gesteigert. Operativ jedoch ging das Ergebnis zurück. Die Aktie verlor 3,1 Prozent. Der Bankensektor büßte 0,8 Prozent ein. AXA fielen um 2,8 Prozent, nachdem der Versicherungskonzern einen Einnahmerückgang verzeichnet hatte. Vestas sanken um 8,8 Prozent, Siemens Gemesa um 3,5 Prozent. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass in den USA über die Kürzung der staatlichen Förderung bei alternativen Energien debattiert werde.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX sprang gleich am Morgen ein Rekordhoch. Im weiteren Tagesverlauf kam es im Zuge des US-Arbeitsmarktberichtes zu kleinen Gewinnmitnahmen. Auch MDAX und SDAX notierten auf Allzeithochs. Evonik hat im dritten Quartal von seinen jüngsten Akquisitionen profitiert und Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Die Aktie schloss 0,6 Prozent im Plus. Hugo Boss büßten 5,8 Prozent ein, Analysten befürchteten nach dem Zahlenausweis des Vortages, dass die Marge im kommenden Jahr schrumpfen wird. Bei Dic Asset läuft es wie von Analysten erwartet rund. Das Betriebsergebnis lag 30 Prozent über Vorjahr. Die Aktie gehörte mit einem Plus von 4,6 Prozent zu den großen Gewinnern im SDAX. Nach einem eher schleppenden Start in den ersten Handelstag legten die Aktien von Befesa am Ende um 13,5 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Leicht ging es mit Aktien aus dem Chipsektor. Infineon wurden bei Lang & Schwarz rund 1 Prozent höher genannt im Vergleich zum Xetra-Schluss, Dialog Semicondutor etwa 1,5 Prozent. Auslöser war die in den USA aufgekommene Spekulation gewesen, wonach der Chiphersteller Broadcom in Kürze ein Gebot für Qualcomm abgeben könnte.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die US-Indizes markierten neue Rekordhochs. Nachdem der US-Arbeitsmarktbericht zunächst kaum für Impulse gesorgt hatte, brachte der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Oktober Schwung. Er stieg wider Erwarten und lag mit einem Stand von 60,1 zudem weit über der Marke, ab der Wachstum signalisiert wird. Das schürte den ohnehin schon zur Genüge vorhandenen Konjunkturoptimismus weiter. Gehoben wurde die Stimmung von Apple. Der Technologieriese, der oft als eine Art Konjunkturbarometer verstanden wird, hatte überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, auch der Ausblick überzeugte. Die Aktie legte um 2,6 Prozent zu. Der S&P-500-Technologie-Subindex stand mit 1,9 Prozent an der Spitze bei den Branchenindizes. AIG verloren 4,6 Prozent - belastet davon, dass das Unternehmen wegen der zahlreichen Wirbelstürme und des Erdbebens in Mexiko tiefer als befürchtet in die Verlustzone rutschte. Für Bewegung bei den Chipherstellern sorgten Kreisemeldungen, wonach Broadcom ein Übernahmeangebot für Qualcomm planen soll. Qualcomm schossen um 12,8 Prozent nach oben, Broadcom verteuerten sich um 5,4 Prozent. Aetna zogen im späten Handel an und schlossen 2,7 Prozent fester. Einem Bericht zufolge könne CVS Health eine über 70 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Krankenversicherers ankündigen, hieß es im Handel. CVS gaben um 0,2 Prozent nach.

Am Rentenmarkt sanken die Renditen leicht, wofür Marktteilnehmer die schwache Lohnentwicklung im Arbeitsmarktbericht verantwortlich machten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt 2 Basispunkte niedriger bei 2,33 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 18.07 Uhr EUR/USD 1,1611 -0,0% 1,1615 1,1610 EUR/JPY 132,81 +0,2% 132,56 132,65 EUR/CHF 1,1634 +0,2% 1,1616 1,1622 GBP/EUR 1,1255 -0,0% 1,1259 1,1265 USD/JPY 114,38 +0,2% 114,14 114,25 GBP/USD 1,3070 -0,1% 1,3077 1,3078

Der Dollar machte eine Achterbahnfahrt: Nach den US-Arbeitsmarktdaten gab er zunächst nach, machte die Verluste danach aber mehr als wett. Der Euro kam vom Tageshoch bei 1,1692 Dollar nach den Daten auf 1,1608 im Späthandel zurück. Die schwache Lohnentwicklung und der mäßige Beschäftigungsaufbau sprachen zwar zunächst nicht unbedingt für eine Straffung der US-Geldpolitik, dafür dann aber die weiteren Konjunkturdaten des Tages. Insgesamt änderte sich damit an der Aussicht auf eine den Dollar tendenziell stützende Zinserhöhung im Dezember nichts. Dass zugleich die EZB nur ganz allmählich damit beginnt, ihre expansive Geldpolitik zu drosseln, kam dem Dollar im Vergleich zum Euro zusätzlich zugute.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,83 55,64 +0,3% 0,19 -2,2% Brent/ICE 62,45 62,07 +0,6% 0,38 +6,4%

Die Ölpreise stiegen auf Zweijahreshochs. Sie wurden zunächst gestützt vom herrschenden Konjunkturoptimismus und der weiter schwelenden Hoffnung, dass sich die Opec und anderer Ölförderer wie Russland auf eine Verlängerung des Paktes zur Förderbegrenzung einigen werden, die eigentlich im März 2018 endet. Im Späthandel zogen die Preise dann kräftiger an, nachdem bekannt geworden war, dass in der vergangenen Woche die Zahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA erneut zurückging. Es war bereits der vierte Rückgang in den vergangenen fünf Wochen. Daneben wurden auch aus der Entwicklung in Venezuela positive Impulse für die Ölpreise abgeleitet. Dass der venezolanische Präsident Nicolas Maduro eine Neuordnung der Schulden des in einer tiefen Wirtschaftskrise steckenden Landes angekündigt hat, schürt auch Spekulationen über eine Staatspleite. Dies könne dann möglicherweise auch die staatliche Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela und deren Ölförderung treffen. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 55,64 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 2,5 Prozent auf 62,11 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.269,56 1.269,90 -0,0% -0,34 +10,3% Silber (Spot) 16,87 16,85 +0,1% +0,02 +5,9% Platin (Spot) 921,75 921,30 +0,0% +0,45 +2,0% Kupfer-Future 3,14 3,12 +0,9% +0,03 +24,5%

Der Goldpreis gab parallel zum steigenden Dollar in die Nähe eines Dreimonatstiefs nach. Die Feinunze verbilligte sich im Tagesvergleich um 7 Dollar auf 1.270. Mit dem steigenden Dollar verteuert sich das in Dollar gehandelte Gold für Käufer aus dem Nichtdollarraum. Daneben litt das keine Zinsen abwerfende Gold unter der Aussicht auf steigende Zinsen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

INTERNATIONALER HANDEL

US-Präsident Donald Trump hat Japan unfaire Handelspraktiken vorgeworfen. "Wir wollen fairen und offenen Handel, aber im Augenblick ist unser Handel mit Japan nicht fair und offen", sagte Trump vor Wirtschaftsvertretern in Tokio. Die USA litten sei "vielen, vielen Jahren" unter "massiven Handelsdefiziten" mit Japan. "Also werden wir verhandeln müssen, und das werden wir auf freundliche Weise tun", fügte Trump hinzu.

KATALONIENKRISE

Der von Spanien abgesetzte und mit europäischem Haftbefehl gesuchte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ist von der belgischen Justiz unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Puigdemont und seine Ex-Minister hatten sich am Sonntagmorgen der belgischen Polizei gestellt und waren vorläufig festgenommen worden. Die fünf Katalanen dürfen Belgien aber vorerst nicht verlassen. Über die Vollstreckung der Haftbefehle soll nun binnen 15 Tagen ein belgisches Gericht entscheiden. Das Verfahren könnte sich aber auch noch weiter in die Länge ziehen.

ÖLFÖRDERUNG USA

Trotz steigender Ölpreise: Die Ölförderung in den USA sinkt - zumindest gemessen an den aktiven Ölförderstellen. Wie der Ölförderausrüster Baker Hughes am Freitag mitteilte, sank die Zahl der betriebenen US-Ölförderanlagen in der vergangenen Woche um 8 auf 729. Das ist der niedrigste Stand seit Ende Mai, liegt aber noch weit über dem Niveau vor Jahresfrist von 450. In der Vorwoche war die Zahl um 1 gestiegen, nachdem sie in den drei Wochen zuvor jeweils gesunken war.

SAUDI-ARABIEN

Der neue saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman festigt seine Macht: Elf Prinzen, vier Minister und dutzende Ex-Minister wurden am Samstag laut einem Bericht des TV-Senders Al-Arabija festgenommen, darunter ein mächtiger Geschäftsmann. Die Festnahmen erfolgten kurz nach der Einsetzung einer Anti-Korruptions-Kommission.

DEUTSCHE POST

Die Bundesnetzagentur nimmt laut FAZ den "Infrastrukturrabatt" der Post für ihre Großkunden unter die Lupe. Damit will die Post Geschäftskunden zu Investitionen in neue Software und Technik bewegen, die dem Konzern helfen sollen, den Briefversand zu optimieren und die eigenen Kosten zu verringern. Großversendern, die dazu nicht bereit sind, will die Post den bisher üblichen Mengenrabatt zum Jahreswechsel um drei Prozentpunkte kappen.

VOLKSWAGEN

Nach Informationen der Bild am Sonntag wollen die USA Volkswagen in Deutschland auf Schadenersatz verklagen. Hintergrund seien US-Pensionsfonds, die VW-Aktion besaßen und nach dem Kurssturz Geld verloren, als der Abgasbetrug im September 2015 bekannt wurde.

AIRBUS

hat seine Helikopter-Wartungs-Tochter Vector an die Standardaero Aviation Holdings verkauft. Einen Verkaufspreis nannte Airbus nicht. Der Konzern hatte im Juli bekanntgegeben, dass er mit Standardaero exklusive Gespräche über die Veräußerung von Vector Aerospace führe.

BROADCOM/QUALCOMM

Der Chiphersteller Broadcom plant offenbar ein unaufgefordertes Übernahmeangebot für den Konkurrenten Qualcomm, wie eine eine mit der Sache vertraute Person sagte. Angesichts des aktuellen Marktwertes von Qualcomm von fast 90 Milliarden US-Dollar wäre ein solcher Deal gewaltig. Unklar ist, was eine solche Transaktion für die Pläne von Qualcomm zur Übernahme des Halbleiterkonzerns NXP bedeuten würde.

OPEL/PEUGEOT

Opel will künftig offenbar verstärkt in Ländern außerhalb Europas wachsen. "Wir wollen unseren Absatzmarkt deutlich vergrößern", erklärte Opel-Chef Michael Lohscheller laut Spiegel in einem Schreiben an die Belegschaft. Geplant sei, die bislang vorwiegend in Europa vertretene Marke globaler aufzustellen. Als Bedingung für die Internationalisierung nannte Lohscheller laut dem Bericht, dass jedes Exportgeschäft profitabel sein müsse.

LONDON STOCK EXCHANGE

Der aktivistische Investor TCI Fund Management droht der LSE mit der Einberufung einer ao Hauptversammlung, um den Chairman abzusetzen. Damit will TCI erreichen, dass CEO Xavier Rolet länger als bis Ende 2018 im Amt bleibt.

TOTAL/ERG

Total und der italienische Ölkonzern ERG haben den Verkauf der Krafstofstoffhandel- und Raffinerieaktivitäten ihres Joint Ventures Totalerg an den Konkurrenten Anonima Petroli Italiana SpA vereinbart. Allerdings behält Total die gesamten Schmierstoffaktivitäten des Joint Ventures.

