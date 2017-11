Die US-Fluglinie Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, NYSE: DAL) zahlt am 8. Dezember 2017 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,305 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus (Record date ist der 17. November 2017). Auf das Jahr hochgerechnet ergibt sich eine Summe von 1,22 US-Dollar. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 50,40 US-Dollar (Stand: 3. November 2017) 2,42 Prozent. Im Mai 2013 gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...