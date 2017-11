Offenbar strebt Marvell Technology den Kauf von Cavium an. Das geht aus einem Bericht des Wall Street Journal hervor. Bei einem Zusammenschluss entstünde ein Konzern mit einem Marktwert von etwa 14 Mrd. $. Die Cavium-Aktionäre sollen wohl einen moderaten Aufschlag erhalten - eine Einigung könnte in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden, falls die Verhandlungen nicht noch scheitern.



Cavium kam am Freitag zu Handelsschluss auf eine Marktkapitalisierung von 4,5 Mrd. $, Marvell wurde mit mehr als 9 Mrd. $ bewertet. Das könnte heiss werden...



