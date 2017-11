Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland ruht der Handel wegen eines Ausgleichstages zum "Tag der Einheit des Volkes".

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat Japan unfaire Handelspraktiken vorgeworfen. "Wir wollen fairen und offenen Handel, aber im Augenblick ist unser Handel mit Japan nicht fair und offen", sagte Trump am Montag laut AFP vor Wirtschaftsvertretern in Tokio. Die USA litten sei "vielen, vielen Jahren" unter "massiven Handelsdefiziten" mit Japan. "Also werden wir verhandeln müssen und das werden wir auf freundliche Weise tun", fügte Trump hinzu. Nach einem Besuch bei US-Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Yokota reiste er weiter in die Hauptstadt Tokio, um dort mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe eine Runde Golf zu spielen und gemeinsam zu Abend zu essen. Am Montag sollen die offiziellen Beratungen mit Abe beginnen.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.580,10 -0,10% Nikkei-225 22.548,35 +0,04% Hang-Seng-Index 28.513,95 -0,31% Kospi 2.549,41 -0,33% Schanghai-Composite 3.379,37 +0,23% S&P/ASX 200 5.953,80 -0,10%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die asiatischen Börsen geben am Montag mehrheitlich leicht nach. An den beiden wichtigsten Handelsplätzen Tokio und Schanghai passiert jedoch nicht viel. Der Nikkei dreht noch knapp ins Plus, nachdem der anziehende Yen die Kurse zunächst ins Minus gedrückt hatte. Der Schanghai-Composite liegt dagegen knapp im Minus. In China belasten Aussagen des Notenbankchefs, was sich aber vor allem in Hongkong bemerkbar macht. Dort verliert der HSI 0,6 Prozent. Vor allem Werte von Aktien mit Bezug zum chinesischen Kernland stehen unter Druck, Finanz- und Immobilienaktien führen das Feld der Verlierer an. Chinas Notenbankgouverneur Zhou Xiaochuan warnte vor steigenden Risiken im chinesischen Finanzsystem. Mit Blick auf Hongkong verweisen Marktteilnehmer auch auf neueste Entwicklungen in Saudi-Arabien, die für Verunsicherung sorgten. Dort wurden unter Kronprinz Muhammad Bin Salman zahlreiche ranghohe Repräsentanten des Staates wegen Korruptionsverdacht entlassen bzw. verhaftet. Am Devisenmarkt fällt der US-Dollar zum Yen. Der japanische Notenbankpräsident Haruhiko Kuroda hatte gesagt, die Zentralbank werde bei geldpolitischen Lockerungen "geduldig" vorgehen. Cathay Pacific verlieren 1,7 Prozent und zeigen sich damit von früheren Tiefs deutlich erholt. Qatar Airways hat einen Anteil von 9,6 Prozent übernommen von Kingboard Chemical. Im Handel zeigt man sich wegen des Einstiegs besorgt, denn die Aktionärsstruktur sei bislang ein Hort der Stabilität gewesen, heißt es. Softbank verloren 2,6 Prozent, nachdem am Wochenende bekannt geworden war, dass die Fusionspläne der US-Tochter Sprint mit T-Mobile US gescheitert sind.

US-NACHBÖRSE

Für Bewegung unter den Chiptiteln sorgten Kreisemeldungen, wonach Broadcom ein Übernahmeangebot für den Konkurrenten Qualcomm planen soll. Qualcomm legten nach der Schlussglocke um weitere 1,9 Prozent zu, Broadcom um 0,1 Prozent. Befeuert wurden die Spekulation durch eine weitere Kreisemeldung, die nachbörslich aufgeschlagen war. Demnach soll sich Marvell Technology Group in fortgeschrittenen Fusionsgesprächen mit Cavium befinden. Während Marvell nachbörslich um 5,4 Prozent anzogen, sprangen Cavium um 9,9 Prozent. Amazon-CEO und Großaktionär Jeff Bezos hat weitere Aktien des Unternehmens veräußert. Der Manager trennte sich von Titeln im Umfang von rund 1,1 Milliarden Dollar. Der Kurs gab 0,2 Prozent nach.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.539,19 0,10 22,93 19,11 S&P-500 2.587,84 0,31 7,99 15,59 Nasdaq-Comp. 6.764,44 0,74 49,49 25,66 Nasdaq-100 6.295,58 0,95 59,19 29,44 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 811 Mio 909 Mio Gewinner 1.407 1.468 Verlierer 1.514 1.492 Unverändert 141 105

Etwas fester - Die US-Indizes markierten neue Rekordhochs. Nachdem der US-Arbeitsmarktbericht zunächst kaum für Impulse gesorgt hatte, brachte der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Oktober Schwung. Er stieg wider Erwarten und lag mit einem Stand von 60,1 zudem weit über der Marke, ab der Wachstum signalisiert wird. Das schürte den ohnehin schon zur Genüge vorhandenen Konjunkturoptimismus weiter. Gehoben wurde die Stimmung von Apple. Der Technologieriese, der oft als eine Art Konjunkturbarometer verstanden wird, hatte überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, auch der Ausblick überzeugte. Die Aktie legte um 2,6 Prozent zu. Der S&P-500-Technologie-Subindex stand mit 1,9 Prozent an der Spitze bei den Branchenindizes. AIG verloren 4,6 Prozent - belastet davon, dass das Unternehmen wegen der zahlreichen Wirbelstürme und des Erdbebens in Mexiko tiefer als befürchtet in die Verlustzone rutschte. Für Bewegung bei den Chipherstellern sorgten Kreisemeldungen, wonach Broadcom ein Übernahmeangebot für Qualcomm planen soll. Qualcomm schossen um 12,8 Prozent nach oben, Broadcom verteuerten sich um 5,4 Prozent. Aetna zogen im späten Handel an und schlossen 2,7 Prozent fester. Einem Bericht zufolge könne CVS Health eine über 70 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Krankenversicherers ankündigen, hieß es im Handel. CVS gaben um 0,2 Prozent nach.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,61 0,0 1,61 41,0 10 Jahre 2,33 -1,7 2,35 -11,4 30 Jahre 2,81 -1,6 2,83 -25,7

Am Rentenmarkt sanken die Renditen leicht, wofür Marktteilnehmer die schwache Lohnentwicklung im Arbeitsmarktbericht verantwortlich machten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt 2 Basispunkte niedriger bei 2,33 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.18 Uhr % YTD EUR/USD 1,1609 -0,1% 1,1615 1,1648 +10,4% EUR/JPY 132,81 +0,2% 132,56 132,88 +8,0% EUR/GBP 0,8880 -0,0% 0,8882 0,8930 +4,2% GBP/USD 1,3074 -0,0% 1,3077 1,3045 +6,0% USD/JPY 114,40 +0,2% 114,14 114,08 -2,1% USD/KRW 1116,29 +0,3% 1116,29 1114,68 -7,5% USD/CNY 6,6389 -0,0% 6,6390 6,6272 -4,4% USD/CNH 6,6391 +0,1% 6,6357 6,6262 -4,8% USD/HKD 7,8026 +0,0% 7,8022 7,8028 +0,6% AUD/USD 0,7650 -0,0% 0,7652 0,7678 +6,0% NZD/USD 0,6879 -0,5% 0,6911 0,6921 -1,0%

Der Dollar machte eine Achterbahnfahrt: Nach den US-Arbeitsmarktdaten gab er zunächst nach, machte die Verluste danach aber mehr als wett. Der Euro kam vom Tageshoch bei 1,1692 Dollar nach den Daten auf 1,1608 im Späthandel zurück. Die schwache Lohnentwicklung und der mäßige Beschäftigungsaufbau sprachen zwar zunächst nicht unbedingt für eine Straffung der US-Geldpolitik, dafür dann aber die weiteren Konjunkturdaten des Tages. Insgesamt änderte sich damit an der Aussicht auf eine den Dollar tendenziell stützende Zinserhöhung im Dezember nichts. Dass zugleich die EZB nur ganz allmählich damit beginnt, ihre expansive Geldpolitik zu drosseln, kam dem Dollar im Vergleich zum Euro zusätzlich zugute.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,84 55,64 +0,4% 0,20 -2,1% Brent/ICE 62,39 62,07 +0,5% 0,32 +6,3%

Die Ölpreise stiegen auf Zweijahreshochs. Sie wurden zunächst gestützt vom herrschenden Konjunkturoptimismus und der weiter schwelenden Hoffnung, dass sich die Opec und anderer Ölförderer wie Russland auf eine Verlängerung des Paktes zur Förderbegrenzung einigen werden, die eigentlich im März 2018 endet. Im Späthandel zogen die Preise dann kräftiger an, nachdem bekannt geworden war, dass in der vergangenen Woche die Zahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA erneut zurückging. Es war bereits der vierte Rückgang in den vergangenen fünf Wochen. Daneben wurden auch aus der Entwicklung in Venezuela positive Impulse für die Ölpreise abgeleitet. Dass der venezolanische Präsident Nicolas Maduro eine Neuordnung der Schulden des in einer tiefen Wirtschaftskrise steckenden Landes angekündigt hat, schürt auch Spekulationen über eine Staatspleite. Dies könne dann möglicherweise auch die staatliche Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela und deren Ölförderung treffen. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 55,64 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 2,5 Prozent auf 62,11 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.269,09 1.269,90 -0,1% -0,81 +10,2% Silber (Spot) 16,86 16,85 +0,1% +0,01 +5,9% Platin (Spot) 921,15 921,30 -0,0% -0,15 +1,9% Kupfer-Future 3,15 3,12 +1,2% +0,04 +24,9%

Der Goldpreis gab parallel zum steigenden Dollar in die Nähe eines Dreimonatstiefs nach. Die Feinunze verbilligte sich im Tagesvergleich um 7 Dollar auf 1.270. Mit dem steigenden Dollar verteuert sich das in Dollar gehandelte Gold für Käufer aus dem Nichtdollarraum. Daneben litt das keine Zinsen abwerfende Gold unter der Aussicht auf steigende Zinsen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 19.00 UHR

TERROR USA

