Was ist passiert?

Under Armour (WKN:A0HL4V) verlor im vergangenen Monat laut Angaben von S&P Global Market Intelligence 24 %, obwohl der breitere Markt um 2 % zulegte.



Der Einbruch führte dazu, dass die Aktien auf neue mehrjährige Tiefststände zurückgingen - fast 60 % weniger als Anfang 2017.



Und weiter?

Obwohl die Investoren mit schlechten Zahlen gerechnet hatten, zeigten sie sich vom dritten Quartalsbericht etwas überrascht. Under Armor meldete überraschenderweise, dass die Umsätze um 12 % im wichtigen amerikanischen Markt gefallen wären. Die Gewinnmarge fiel auch aufgrund von Preisnachlässen wegen ...

