St.Gallen - Mit einer neuen Departements- und Führungsstruktur will Raiffeisen Schweiz ihren Kundenfokus schärfen. In der per 1. Januar 2018 geltenden Struktur erhalten die IT- und Kundenkanäle mehr Gewicht und mit dem neuen Departement «Risiko & Compliance» adressiert Raiffeisen aktiv die Herausforderungen des regulatorischen Umfelds. Gleichzeitig hat der langjährige Finanzchef Marcel Zoller beschlossen, in den Ruhestand zu treten. Christian Poerschke wird ihn als CFO der Raiffeisen Gruppe ersetzen.

Der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz hat auf Antrag der Geschäftsleitung beschlossen, eine neue Departements- und Führungsstruktur einzuführen. Die neue Struktur trennt die Backoffice- und Frontoffice-Funktionen klar und erlaubt es Raiffeisen, das umfassende Leistungsspektrum weiter auszubauen. Bereits ...

