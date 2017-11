NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Deutschen Telekom trotz der gescheiterten Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit Konkurrent Sprint auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Ausgang der Verhandlungen sei zwar enttäuschend, nach entsprechenden Presseberichten aber kaum überraschend, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Studie vom Montag. Zudem dürften viele Telekom-Aktionäre erleichtert sein, dass das Management bei den Verhandlungen diszipliniert geblieben sei und keinen überhöhten Preis für die Transaktion habe zahlen wollen. Der Experte schließt erneute Gespräche in der Zukunft nicht aus. Erst einmal dürfte T-Mobile US sich aber auf seine attraktiven Wachstumsaussichten als eigenständiges Unternehmen fokussieren./gl/tih

Datum der Analyse: 06.11.2017

ISIN DE0005557508

AXC0045 2017-11-06/08:34