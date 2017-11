In der ersten Reaktion auf die am Donnerstagabend veröffentlichte Quartalsbilanz sackte die Aktie des Kaffeehaus-Betreibers Starbucks nachbörslich bis zu sechs Prozent durch. Die Tiefs vom Sommer waren da also schon unterboten. Aber Starbucks startete den regulären Handel am Freitag nicht nur mit deutlich geringeren Abschlägen.

Den vollständigen Artikel lesen ...