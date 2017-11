Bei einer Bluttat in einer Kirche in Texas werden 26 Menschen getötet. Unter den Opfern waren auch Kinder. Indes werden mehrere Details über den mutmaßlichen Täter bekannt, anscheinend diente er bei der US-Luftwaffe.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die tödlichen Schüsse von Texas als "furchtbare Gewalttat" verurteilt. "Wir sind in Gedanken bei unseren amerikanischen Freunden", sagte Steinmeier am Montag bei seinem Staatsbesuch in Neuseeland. "Den Angehörigen der Opfer spreche ich mein tiefes Mitgefühl aus, und den Verletzten wünsche ich baldige Genesung."

Beim Angriff auf eine Kirche im US-Staat Texas hat ein Schütze 26 Menschen getötet. Rund 20 weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Sonntagvormittag in Sutherland Springs verletzt worden, teilten die Behörden wenige Stunden nach der Tat mit. Die US-Armee identifizierte den Schützen als Devin K., einen früheren Mitarbeiter der Luftwaffe. Er hat eine Verurteilung durch ein Militärgericht im Lebenslauf. US-Präsident Donald Trump verurteilte das Geschehen als "Tat des Bösen".

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sprach von der opferreichsten Massenschießerei in der Geschichte des US-Staates. Ein ...

