FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 162,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,35 Prozent. Die Entwicklung an anderen Rentenmärkten im Euroraum war uneinheitlich.

Zum Wochenstart dürften Konjunkturdaten aus der Eurozone auf Interesse stoßen. Veröffentlicht werden die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleiter. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die Stimmungslage in der Branche. Daneben wird mit dem Sentix-Investorenvertrauen ein erster Stimmungsindikator für den Monat November veröffentlicht./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0047 2017-11-06/08:42