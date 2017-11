Liebe Leser,

Gazprom hat in der vergangenen Woche minimal nachgegeben. Dennoch ist der Titel derzeit charttechnisch in einer guten Verfassung. Denn das Augusttief bei 3,27 Euro konnte deutlich überwunden werden. Dass der Wert jetzt an der Hürde von 3,70 Euro hängengeblieben ist, ist insofern nicht so dramatisch, da die Aktie bei 3,60 Euro eine Unterstützung aufgebaut hatte. Charttechnisch betrachtet gilt ein entsprechend zähes Vorankommen als normal. Wichtige wirtschaftliche Nachrichten ... (Frank Holbaum)

