Eine Mehrheit von 64 Prozent der Bundesbürger rechnet laut einer Umfrage damit, dass die Jamaika-Verhandlungen erfolgreich sein werden. Im sogenannten Trendbarometer des Forsa-Instituts im Auftrag der Mediengruppe RTL gaben 49 Prozent der AfD-Anhänger an, der Auffassung zu sein, dass die Jamaika-Verhandlungen zum Scheitern verurteilt seien.

"Der Anteil der Bürger, die mit einer Jamaika-Koalition rechnen, ist Anfang November im Vergleich zu Mitte Oktober um acht Prozentpunkte zurückgegangen", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL. "Das liegt daran, dass es bei den Gesprächen in Berlin bislang nur mühsame Fortschritte gab. Anhänger der CSU sind spürbar skeptischer als die Anhänger der CDU, FDP und Grünen." Dennoch setze nach wie vor eine deutliche Mehrheit auf das Jamaika-Bündnis, "weil das allein - nach der Regierungs-Verweigerung der SPD - dem Wählerwillen entspricht", so Güllner. Für die "Jamaika"-Fragen im sogenannten "RTL/n-tv-Trendbarometer" wurden am 2. und 3. November 2017 genau 1.001 Personen befragt.