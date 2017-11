Philip Morris International Inc. (A2/A/A) emittierte am Freitag eine zwei Tranchen umfassende EUR Anleihe (A: EUR 500 Mio., MS+27 BP, 7 Jahre; B: EUR 500 Mio., MS+52 BP, 20J). Unterdessen mandatierte die spanische Immobiliengesellschaft Haya Real Estate (Emittent: Haya Finance) Banken mit der Vorbereitung einer zwei Tranchen umfassenden EUR Anleihe (A: 5NC1, FRN; B: 5NC2, Fixkupon). Roadshows hierfür sollen ab heute bis Mittwoch stattfinden. Darüber hinaus beabsichtigt die italienische Baugesellschaft CMC di Ravenna (B2/B) eine EUR 325 Mio. Emission (5,5NC2) an den Markt zu bringen. Roadshows hierfür finden ab heute bis Mittwoch statt. Quelle: Raiffeisen Research GmbH Bilder zu Raiffeisen: HIER. Mehr Credit-Märkte: HIER.

