FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung für seinen Wirkstoff Rivaroxaban in einer weiteren Indikation eingereicht. Die Bayer AG beantragte die Zulassung des Wirkstoffes in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS) zur Behandlung der chronischen koronaren Herzkrankheit (KHK) oder peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK). Rivaroxaban wird unter dem Markennamen Xarelto vermarktet.

Der Zulassungsantrag basiert auf den Ergebnissen einer klinischen Phase-III-Studie, in der die Behandlung von Patienten mit KHK oder pAVK mit Rivaroxaban in der vaskulären Dosierung (zweimal täglich 2,5 mg plus Acetylsalicylsäure 100 mg einmal täglich) das kombinierte Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte und kardiovaskuläre Todesfälle um 24 Prozent verringerte.

Kardiovaskuläre Erkrankungen, zu denen sowohl die koronare Herzkrankheit als auch die periphere arterielle Verschlusskrankheit gehören, sind weltweit für etwa 17,7 Millionen Todesfälle und damit 31 Prozent aller Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Die Lebenserwartung von Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen ist um mehr als sieben Jahre vermindert.

November 06, 2017

