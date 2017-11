Evotec überzeugt erneut mit guten Nachrichten: Wie das Unternehmen am Montag bekannt gab, wird man in Zukunft mit führenden akademischen Einrichtungen in Großbritannien und Italien im Bereich der Mikrofluidik-Technologie strategisch zusammenarbeiten. Diese Kooperation umfasst auch die Differenzierung induzierter pluripotenter Stammzellen ("iPS-Zellen") und soll die Erforschung neuartiger Wirkstoffe zur Behandlung von Nierenerkrankungen vorantreiben, hieß es. Durch die Kooperation werden Schlüsseltechnologien von Evotec und akademischen Einrichtungen miteinander kombiniert, um ein neuartiges Wirkstoffforschungsprodukt zu entwickeln ("Nephron-on-a-chip"). Das Projekt wird unter dem Namen NEPLEX geführt: "NEPHRON-ON-A-CHIP WITH CELLULAR AND EXTRACELLULAR MATRIX COMPLEXITY". Ziel des NEPLEX-Konsortiums ist es, einen funktionalen Nephron-on-a-chip zu entwickeln, der sowohl die Filtrations- als auch die Resorptionsfläche der menschlichen Niere widerspiegelt. Die funktionalen Nephronen werden auf vollständig charakterisierten menschlichen Zelllinien sowie auf Nierenzellen basieren, die aus menschlichen iPS-Zellen gewonnen wurden. Diese Kooperation stellt einen weiteren wichtigen Baustein in der Erfolgsgeschichte der Biotech-Gesellschaft dar.

