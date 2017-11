Die US-Regierung fordert von VW laut einem Zeitungsbericht Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Ausschlaggebend dafür sind mehrere amerikanische Pensionsfonds. Diese sollen durch den Absturz der VW-Aktie wegen des Dieselskandals große Verluste erlitten haben.Auch diese Nachricht wird der VW-Aktie die gute Performance nicht verhageln. Sämtliche Nachrichten auf Basis des Diesel-Skandals stellen, wie auch schon in den letzten Wochen, nur noch eine Art Begleitmusik dar. An der Börse ist der Abgas-Skandal längst abgehakt.

Den vollständigen Artikel lesen ...