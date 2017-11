DAX-Analyse am Morgen: Luft auf beiden Seiten

Zum Wochenschluss legten sich die Indizes noch einmal richtig ins Zeug - der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) kletterte erstmals in seiner Geschichte über 13.500 und markierte bei 13.505 Zählern das nächste Rekordhoch, der MDAX sprang erstmalig über die Marke von 27.000 Punkten (Allzeithoch 27.033) und auch an der Wall Street purzelten bei Dow Jones sowie Nasdaq 100 die Rekorde. Für den deutschen Leitindex endete die erste November-Woche mit einem ordentlichen Plus von 1,98%, womit die Trendpfeile weiter nach oben zeigen:

