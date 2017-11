Asklepios: Platzierung eines Schuldscheindarlehens über EUR 780 Mio.

DGAP-News: Asklepios Kliniken GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Asklepios: Platzierung eines Schuldscheindarlehens über EUR 780 Mio. 06.11.2017 / 09:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Asklepios: Platzierung eines Schuldscheindarlehens über EUR 780 Mio.

- Gesundheitskonzern sichert sich zusätzliche Liquidität zu sehr günstigen Konditionen

- Überzeichnung belegt hohes Investorenvertrauen

Hamburg, 06.11.2017. Die Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über EUR 780 Mio. platziert. Die Nachfrage seitens institutioneller Investoren wie Banken und Versicherungen war so stark, dass die Transaktion vielfach überzeichnet war. Das ursprünglich angestrebte Volumen in Höhe von EUR 300 Mio. wurde daher deutlich angehoben. Insgesamt wurde eine optimale Verknüpfung aus Volumen, Laufzeiten, Finanzierungssicherheit und Kosten erzielt.

Die Emission ist Bestandteil der langfristigen Finanzstrategie des Unternehmens, die insbesondere auf eine nachhaltige Finanzierung des Klinikbetriebes und eine kontinuierliche Verbesserung der Finanzierungsbedingungen abzielt. Die attraktiven Konditionen am Schuldscheinmarkt wurden hierbei bestmöglich ausgenutzt. Der Schuldschein ist in Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren unterteilt und wurde sowohl mit fixer als auch variabler Verzinsung angeboten. Der hohe Anteil an fixen Tranchen festigt die Planungssicherheit von Asklepios und führt zur Verlängerung der durchschnittlichen Laufzeit sowie zur Harmonisierung des Fälligkeitenprofils. Die eingenommenen Mittel dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie günstiger Re- und auch Umfinanzierungen.

"Die hohe Nachfrage nach unserem Schuldscheindarlehen unterstreicht die Attraktivität des Geschäftsmodells von Asklepios. Wir konnten unser Finanzierungsvolumen vergrößern, bestehende Finanzverbindlichkeiten zu günstigeren Konditionen refinanzieren und dies innovativ mit einem partiellen buy back, exchange offer und debt push down kombinieren", erläutert Hafid Rifi, CFO von Asklepios. "Die stabile Finanzstruktur ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Konzernausrichtung, um unsere gesamten Geschäftsfelder im Rahmen unserer neuen Konzernstruktur erfolgreich weiterzuentwickeln ", ergänzt Kai Hankeln, CEO.

Seit 2010 bezieht der Gesundheitskonzern den Kapitalmarkt zunehmend in die Unternehmensfinanzierung mit ein. Die jüngste Transaktion belegt den Erfolg dieser Strategie. "Wir freuen uns besonders über das uns entgegen gebrachte Vertrauen der neuen Investoren sowie über bestehende Investoren, die erneut mit hohen Volumina in Asklepios investiert haben", sagt Dr. Thomas Wolfram, CEO.

Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der Bayerischen Landesbank und der BNP Paribas als Joint Bookrunner begleitet. Die Corporate News finden Sie unter www.asklepios.com/ir.

Über Asklepios Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patienten mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über 150 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im vergangenen Geschäftsjahr 2016 wurden 2,3 Mio. Patienten in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter.

IR - Kontakt Mirjam Constantin Investor Relations

Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH

Debusweg 3 61462 Königstein-Falkenstein Tel: +49 61 74 90-11 66 Fax: +49 61 74 90-11 10 ir@asklepios.com PR-Kontakt: Rune Hoffmann

Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH

Rübenkamp 226 22307 Hamburg Tel.: +49 40 1818-82 6630 Fax: +49 40 1818-82 6639 presse@asklepios.com

Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder Youtube:

www.asklepios.com www.asklepios.com/ir www.facebook.com/asklepioskliniken www.youtube.com/asklepioskliniken

06.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

625109 06.11.2017

AXC0055 2017-11-06/09:02