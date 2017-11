FMW-Redaktion

Nach den beiden Vorwochen, die derart ereignisreich waren, dass die Märkte nicht wirklich Zeit zum Nachdenken hatten, wird es ab heute ruhiger zugehen. Die wesentlichen Weichenstellungen sind in den beiden Vorwochen passiert (US-Steuerplan, neuer Fed-Chef, US-Berichtssaison, Katalonien) - in dieser Woche dagegen praktisch keine relevanten Konjunkturdaten, 75% aller Unternehmen im S&P500 haben jetzt ihre Zahlen vorgelegt (in dieser Woche kommen die Zahlen der schwer verprügelten stationären Einzelhändler wie Macy's, JC Penny etc.), mit den Apple-Zahlen vom letzten Donnerstag hat sich das Thema nun fast schon erledigt.

Also heißt es jetzt durchatmen nach der Hektik der Vorwochen. Da die Konjunkturimpulse fehlen, wird sich der Fokus angesichts der Asien-Reise von Donald Trump fast automatisch auf die Geopolitik richten. Den Auftakt machen die Ereignisse in Saudi-Arabien, das schwer erschüttert zu sein scheint durch eine Säuberungsmßnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...