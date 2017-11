Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S deutlich von 10,50 auf 19,00 Euro angehoben. Gleichzeitig bestätigte sie nach der jüngsten Zahlenvorlage des Unternehmens allerdings ihre Anlageempfehlung "Hold".

Zum Vergleich: Am Montagvormittag wurden die Titel an der Wiener Börse bei 20,20 Euro gehandelt. Seit einer Erhöhung des Ausblicks im vergangenen Monat haben sie um rund 60 Prozent zugelegt.

Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal seien stark ausgefallen, heißt es in der Studie von Berenberg-Analyst Benjamin Pfannes-Varrow. Der Umsatzanstieg von 38 Prozent sei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass eine neue Technologie für mobile Endgeräte, mSAP, schneller angelaufenen sei als erwartet und dass die Nachfrage nach IC-Substraten aus dem Werk in Chongqing hoch geblieben sei.

Die starke mSAP-Nachfrage seit August sei auf einen einzigen Kunden zurückzuführen, erläutert der Analyst weiter. Bei Berenberg glaubt man, dass dieser Kunde Apple ist. Für 2017/18 hebt Pfannes-Varrow nun seine Umsatzprognose um acht Prozent an, für die Folgejahre 2018/19 und 2019/20 um bis zu zwei Prozent. Auch die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) werden angehoben, um die Vollauslastung der Werke zu reflektieren. Im zweiten Quartal seien nahezu alle Werke des Unternehmens an der Kapazitätsgrenze gelaufen, heißt es in der Analyse.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert Berenberg 0,91 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 sowie 1,46 Euro (2018/19) und 1,76 Euro (2019/20) für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung beläuft sich für alle drei Jahre auf 0,10 Euro.

