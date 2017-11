JLT Mobile Computers stellt vollrobustes Tablet mit weltweit renommiertem JLT-Support und -Service vor

JLT ergänzt sein aktuelles Angebot an führenden robusten, fahrzeugmontierten Computern um das MT2010-Tablet für den mobilen Einsatz in der Lager-, Logistik-, Transport- und Hafenindustrie

Växjö, Schweden, 6. November 2017 * * *JLT Mobile Computers (http://www.jltmobile.com/), ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, erweitert sein bestehendes Produktangebot um das vollrobuste, industrietaugliche MT2010-Tablet. Kunden profitieren dabei von dem erstklassigen Niveau an Support und Service, für das JLT in der Industrie bereits weltweit bekannt ist. Mit der Produkterweiterung nutzt JLT sein umfassendes Know-How im Bereich robuster Tablets in Reaktion auf Kundennachfragen und entspricht damit der Unternehmensstrategie, den Geschäftswert für bestehende Kunden zu steigern. Zielbranchen sind Lagerhaltung, Transport und Hafenanlagen sowie die Getränke und Lebensmittellogistik, wo JLT bereits eine starke Marktposition hat.

Mit der Erweiterung des Produktangebots um das robuste MT2010-Tablet addressiert JLT Mobile Computers die Nachfrage von Kunden, die robuste Fahrzeugterminals (VMTs) in Lastkraftwagen oder Gabelstaplern verwenden und Bedarf an zusätzlichen Tablets und Handheld-Terminals zur Verwaltung verwandter Geschäftsanwendungen signalisiert haben. Durch die JLT-Tablets verkürzt sich für den Kunden die Kette der Lieferanten, was die Wartung seiner mobilen IT vereinfacht. Daneben profitiert der Kunde nun auch bei den Tablets von dem hochkarätigen JLT Support- und Servicemodell.

JLT Mobile Computers verfügt über eine starke Kundenbasis mit guten langfristigen Beziehungen und ist als Lieferant von hoch zuverlässigen VMTs in einem kompakten Formfaktor geschätzt. Dank seiner führenden Produkt-, Support- und Dienstleistungen ist JLT in den letzten Jahren rasant gewachsen.

"Unsere Kunden und Vertriebspartner schätzen unsere umgängliche Geschäftsphilosophie sowie unser High-Touch-Vertriebsmodell, mit dem wir sehr gut auf die Herausforderungen unserer Kunden reagieren können," sagt Per Holmberg, CEO von JLT Mobile Computers. "Mit dem MT2010-Tablet in Ergänzung unseres Produktportfolios haben Kunden nun Zugriff sowohl auf fahrzeugmontierte als auch auf mobile JLT-PCs mit dem gleichen starken Support- und Serviceangebot."

JLT Mobile Computers verfügt über umfangreiches Tablet-Know-How, insbesondere in den USA, wo das Unternehmen durch die Übernahme von Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen von DAP Technologies seit 15 Jahren mit dem Verkauf von Tablets und Handhelds vertraut ist.

Das robuste MT2010-Tablet ist mit einem 10-Zoll großen, projektiv-kapazitiven Touchscreen-Display ausgestattet, das staub- und wasserdicht ist, im Temperaturbereich von -10 bis +50°C (14 bis +122°F) eingesetzt werden kann sowie einen Sturz aus 1,2m Höhe auf Beton unbeschadet überlebt. Wie alle JLT-Produkte kann das MT2010-Tablet auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnitten werden, beispielsweise durch zusätzliche Speicher oder Betriebssystemänderungen für erhöhte Sicherheit.

Das robuste MT2010-Tablet ist ab sofort lieferbar. Mehr Informationen zu JLT Mobile Computers, Produktdetails und Lösungen sind unter www.jltmobile.com (http://www.jltmobile.com) zu finden.

Über JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers ist ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die in Schweden entwickelten und gebauten PC-ähnlichen Computer sind für den professionellen Einsatz konzipiert und durch höchste Zuverlässigkeit auch unter dem Einfluss von Feuchtigkeit, Staub, Vibrationen, elektromagnetischen Feldern und extremen Temperaturen gekennzeichnet. Dieses Maß an Zuverlässigkeit wird beispielsweise im Transportwesen, in der Lagerhaltung und Logistik, im Forstwesen, im Bergbau, in der Automatisierungstechnik, für militärische Anwendungen und für Rettungsfahrzeuge benötigt. JLT ist weltweit aktiv und besitzt Niederlassungen in Schweden und den USA, ergänzt durch ein Netz von Vertriebspartnern, die komplette Lösungen und Vor-Ort-Unterstützung anbieten. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung bereits mehr als 100.000 PCs verkauft und erzielte 2016 einen Umsatz von 127 Mio. schwedischen Kronen. Die Unternehmenszentrale im schwedischen Växjö beherbergt die Bereiche Entwicklung, Kundendienst und Verwaltung. Das 1994 gegründete Unternehmen ist seit 2002 an der NASDAQ OMX, First North unter dem Symbol JLT gelistet (mit Remium als Certified Advisor). Weitere Informationen finden Sie auf www.jltmobile.com (http://www.jltmobile.com) sowie bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company-beta/103734/?pathWildcard=103734) und Twitter (https://twitter.com/jltmobile).

