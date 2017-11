Liebe Leser,

nachdem es für die Nordex-Aktie zwischen Montag und Donnerstag leicht hinauf ging, folgte am Freitag gleich wieder der Dämpfer mit Kursverlusten von gut 2 %. Chartanalysten weisen dennoch darauf hin, dass die Aktie jetzt nicht mehr ganz so stark zurückgeht wie noch in den Handelssitzungen zuvor. Der TecDAX-Wert kämpft derzeit aus charttechnischer Sicht mit der 9-Euro-Marke, die es unbedingt wieder zu überwinden gilt, da der charttechnische Abwärtstrend bereits stark ausgeprägt ... (Frank Holbaum)

