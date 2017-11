FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesanleihen sind etwas fester in die Woche gestartet. Weiterhin liefern die Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank eine konstante Unterstützung für die Anleihen im Euroraum. Die im Tagesverlauf anstehenden Daten zu den jüngsten Anleihekäufen der EZB dürften nach Einschätzung der Commerzbank das Vertrauen der Märkte in das Kaufprogramm (PSPP) stärken. Bei geringem Angebot und schwächeren deutschen Zahlen empfiehlt die Commerzbank vorsichtige Käufe in Bundesanleihen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8.45 Uhr um 14 Ticks auf 162,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,97 Prozent und das Tagestief bei 162,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 27.500 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt drei Ticks auf 131,82 Prozent.

November 06, 2017 02:55 ET (07:55 GMT)

