Deutscher Auftragseingang steigt wider Erwarten

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im September besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang von 1,3 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für den Vormonat gemeldete Anstieg von 3,6 Prozent wurde auf 4,1 Prozent revidiert.

Lampe: Deutsche Konjunktur verlangsamt sich nicht

Das Bankhaus Lampe rechnet nach unerwartet starken Daten zum Auftragseingang in Deutschland nicht mehr damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in der zweiten Jahreshälfte abschwächen wird. "Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts wird im dritten Quartal nicht geringer als 0,5 Prozent gewesen sein und dürfte im vierten Quartal bei 0,6 Prozent liegen", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Im ersten und zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,7 und 0,6 Prozent gestiegen.

VP Bank: Euroraum-Erholung keine Eintagsfliege

Die VP Bank findet nach Veröffentlichung unerwartet starker deutscher Auftragseingangsdaten vor allem die Stärke der Bestellungen aus dem Euroraum (plus 6,3 Prozent) bemerkenswert. "Vor allem aus den Ländern der Eurozone kam es im September zu satten Zuwächse der Neubestellungen. Dies zeigt einmal mehr, dass der Aufschwung im gemeinsamen Währungsraum keine Eintagsfliege ist", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar. Die deutsche Volkswirtschaft breite die Flügel aus und lasse sich in luftige Wachstumshöhen treiben.

Deutscher Industrieumsatz sinkt um 1,8 Prozent

Der Umsatz in der deutschen Industrie ist im September deutlich gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte er sich gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 1,8 Prozent. Das deutet darauf hin, dass auch die Produktion im September spürbar zurückgegangen ist. Der für August vorläufig gemeldete Anstieg um 3,6 Prozent wurde auf 3,5 Prozent revidiert.

Ifo-Wirtschaftsklima im Euroraum auf Höchststand

Das Ifo-Wirtschaftsklima im Euroraum hat einen neuen Höchstwert erreicht. Im vierten Quartal 2017 verbesserte es sich von 35,2 auf 37,0 Saldenpunkte, wie das Ifo Institut berichtete. Die Experten schätzten die Lage deutlich besser ein. Jedoch trübten sich die Erwartungen leicht ein. "Demnach wird sich der Aufschwung im Euroraum in den kommenden Monaten fortsetzen. Allerdings dürfte sich das Tempo des aktuellen Aufschwungs etwas abschwächen", erklärte das Institut.

Seehofer will nach Sondierungsgesprächen rasch Personalfragen klären

CSU-Chef Horst Seehofer hat einen Zeitplan zur Klärung offener Personalfragen in seiner Partei vorgelegt. "Sobald die Sondierungsphase vorbei ist, werde ich ein bis zwei Tage nachdenken und dann klar sagen, welche Formation ich mir vorstelle", sagte Seehofer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bei dieser Gelegenheit werde er auch auf das "Kesseltreiben" eingehen, "das seit der Bundestagswahl gegen mich betrieben" werde.

Puigdemont von belgischer Justiz unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt

Ein belgischer Richter hat den von Spanien abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft in der Nacht zum Montag mitteilte, dürfen der mit europäischem Haftbefehl gesuchte Puigdemont und vier seiner Ex-Minister das Land vorerst aber nicht verlassen. Sie müssen binnen 15 Tagen vor einem Gericht erscheinen, das über die Vollstreckung der Haftbefehle entscheidet.

Neue Geheimpapiere zeigen Nutzung von Steueroasen durch Politiker und Konzerne

Ein Jahr nach den Panama Papers folgen nun die Paradise Papers: Über ein neues Datenleck sind der Süddeutschen Zeitung 13,4 Millionen Dokumente aus Steuerparadiesen zugespielt worden, die nach Angaben von SZ, NDR und WDR Politiker und Konzerne sowie Prominente und Superreiche in Erklärungsnot bringen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, tauchen in den Dokumenten unter anderem die Namen von mehr als 120 Politikern aus fast 50 Ländern auf.

BoJ-Ratsmitglieder wollen nicht an aktueller Geldpoltik drehen

Die japanische Notenbank ist nach Ansicht der Verantwortlichen mit ihren Maßnahmen auf einem guten Weg in Richtung ihres Inflationsziels. Wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rates der Bank of Japan (BoJ) vom September hervorgeht, sind viele Mitglieder des Gremiums der Ansicht, dass das aktuelle Lockerungsprogramm ausreichend gut anschlägt, um das Ziel einer Inflationsrate von 2 Prozent zu erreichen.

Australiens Notenbank muss Zinsen länger niedrig halten

Der Verbraucherpreisinflation in Australien ist niedriger als zuletzt gedacht. Der Verbraucherpreisindex wurde zu hoch angegeben, wie das Statistikbüro des Landes feststellte. Für die Notenbank dürfte es damit schwieriger werden, die Inflation wieder in ihre Zielbandbreite von 2 bis 3 Prozent zurückzubringen. Die Reserve Bank of Australia (RBA) muss die Zinsen jetzt wohl länger niedrig halten.

Fed-Mitglied Dudley will früher als geplant in den Ruhestand - Kreise

William Dudley, Präsident der New Yorker Fed, will Kreisen zufolge ankündigen, dass er im kommenden Jahr etwa sechs Monate früher als geplant in den Ruhestand treten wird. Dudleys Bekanntgabe könnte schon am Montag anstehen, sagten zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Angreifer erschießt mindestens 26 Menschen in texanischer Kirche

Ein junger Mann hat in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas mindestens 26 Besucher eines Sonntagsgottesdienstes erschossen und 20 weitere verletzt. Der Angreifer starb nach Polizeiangaben kurz nach der Tat in seinem Auto. Unklar war zunächst, ob er sich selbst das Leben nahm oder erschossen wurde. Auch über die Hintergründe der Tat und das Motiv des Schützen war zunächst nichts bekannt.

Trump wirft Japan unfaire Handelspraktiken vor

US-Präsident Donald Trump hat Japan unfaire Handelspraktiken vorgeworfen. "Wir wollen fairen und offenen Handel, aber im Augenblick ist unser Handel mit Japan nicht fair und offen", sagte Trump am Montag vor Wirtschaftsvertretern in Tokio. Die USA litten sei "vielen, vielen Jahren" unter "massiven Handelsdefiziten" mit Japan. "Also werden wir verhandeln müssen, und das werden wir auf freundliche Weise tun", fügte Trump hinzu.

Trump schließt Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim nicht aus

Im Atomkonflikt mit Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nicht ausgeschlossen. "Ich würde mich mit jedem zusammensetzen", sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview der US-Fernsendung "Full Measure". Er sei "natürlich offen" für ein derartiges Treffen, es sei dafür aber noch "viel zu früh". Zunächst müsse die weitere Entwicklung abgewartet werden.

Trump entließ Wahlkampfchef Manafort zur Vermeidung möglicher Konflikte

US-Präsident Donald Trump hat seinen Wahlkampfchef Paul Manafort nach eigenen Angaben im Sommer 2016 entlassen, um potenzielle Interessenkonflikte mit "gewissen Nationen" zu vermeiden. In einem an Sonntag ausgestrahlten Interview der Sendung "Full Measure" sagte Trump, er denke, "dass wir etwas entdeckt haben" über die Art, wie Manafort "verwickelt sein könnte mit allen, mit gewissen Nationen". Er wisse "selbst nicht genau, was es im Besonderen war".

Saudi-arabischer Prinz stirbt bei Hubschrauberabsturz nahe Grenze zum Jemen

Ein saudi-arabischer Prinz ist am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe der Grenze zum Jemen ums Leben gekommen. Der staatliche Fernsehsender Al-Arabija meldete dem Kurzbotschaftendienst Twitter, Prinz Mansur bin Mokren, Vize-Gouverneur der Provinz Assir, sei bei dem Unglück gestorben. An Bord des Hubschraubers seien noch weitere Funktionsträger gewesen.

Präsidentenwahl in Demokratischer Republik Kongo erst im Dezember 2018

Die mehrfach verschobene Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik Kongo soll entgegen der Forderungen des UN-Sicherheitsrats und der Opposition erst im Dezember 2018 stattfinden. Neben der Präsidentenwahl sollen am 23. Dezember 2018 auch Parlaments-, Regional- und Kommunalwahlen stattfinden, wie die Unabhängige Nationale Wahlkommission (Ceni) am Sonntag in Kinshasa bekanntgab.

Indonesien BIP 3Q +5,06% gg Vorjahr (PROG +5,14%)

Indonesien BIP 3Q +3,18% gg Vorquartal (PROG +3,26%)

