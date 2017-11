Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 9:35 Uhr wurde der DAX mit rund 13.461 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von RWE, Infineon und Thyssenkrupp. Die Aktien der Deutschen Telekom rangieren gegenwärtig mit starken Verlusten am Ende der Liste. Die geplante Mobilfunk-Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint war am Wochenende gescheitert.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1611 US-Dollar (-0,03 Prozent) etwas schwächer.