BERLIN (Dow Jones)--Ungeachtet der holprigen Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen erwartet eine deutliche Mehrheit der Wähler am Ende eine Einigung. Fast zwei Drittel der Bundesbürger (64 Prozent) rechnen im aktuellen Stern-RTL-Wahltrend damit, dass eine Jamaika-Koalition gebildet wird. Lediglich unter den Anhängern der AfD ist eine Mehrheit der Auffassung, die Verhandlungen seien zum Scheitern verurteilt.

Im Laufe des Tages kommen die Verhandler der vier Parteien in Berlin erneut zusammen. Nach zwei Wochen fällt das bisher Erreichte mager aus. In vielen Politikfeldern konnte lediglich festgehalten werden, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. Bei Klimaschutz, der Zukunft des Autos und dem Familiennachzug von Flüchtlingen sind die Lager völlig zerstritten.

Darüber hinaus wird in der CSU Parteichef Horst Seehofer mittlerweile offen in Frage gestellt. Die Parteijugend forderte am Wochenende seinen Sturz und einen Neuanfang mit dem bayerischen Finanzminister Markus Söder an der Spitze. Bei den Christsozialen ist umstritten, ob ein Jamaika-Bündnis in Berlin auf die eigenen Wähler bei den Landtagswahlen 2018 eher abschreckend oder mobilisierend wirkt.

Käme es im Falle geplatzter Jamaika-Gespräche zu Neuwahlen, würden sich die Deutschen laut Wahltrend in etwa wieder so entscheiden wie Ende September. Lediglich die Grünen könnten leicht zulegen.

