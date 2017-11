Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aareal Bank-Aktie (ISIN DE0005408116/ WKN 540811) eine 5,75% Aktienanleihe Classic 2018/11 (ISIN DE000DD2QL81/ WKN DD2QL8) mit dem Basiswert Aareal Bank vor.Die Obergesellschaft der Aareal Bank Gruppe, deren Geschäftsmodell aus den beiden Segmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen bestehe, sei die im MDAX gelistete Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden. Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen begleite die Aareal Bank Kunden in Europa, Nordamerika und Asien bei ihren Immobilieninvestitionen und biete Finanzierungen von gewerblichen Immobilien sowie Wohnimmobilien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen biete die Aareal Bank ihren Kunden Dienstleistungen und Produkte rund um die Verwaltung von Immobilien sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Den vollständigen Artikel lesen ...