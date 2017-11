Im Hinblick auf den Wirtschaftskalender waren die letzten zwei Wochen ziemlich intensiv: Wichtige Zentralbanksitzungen standen an, mit Entscheidungen zum Anleihekaufprogramm (QE) in Europa und der Zinserhöhung in Großbritannien. Mit den US-Daten zum BIP und dem NFP-Bericht haben wir ebenfalls wichtige makroökonomische Veröffentlichung gesehen. In der kommenden Woche stehen allerdings nicht solche Schwergewichte auf der Agenda. Investoren werden sich vor allem auf politische Ereignisse fokussieren, insbesondere auf den lang erwarteten Gesetzesentwurf zur Steuerreform. Donald Trumps Gesetzesentwurf zur Steuerreform im Kongress (gesamte Woche) Diesen Samstag ist der erste Geburtstag der Präsidentschaftswahl, daher ist Stimmung an den Märkten entsprechend gut. Es reicht womöglich zu sagen, dass der S&P500 in diesem Jahr bereits einen Anstieg von über 20% verbuchen konnte. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Erwartungen der Investoren, dass zukünftig mit niedrigeren Steuern und steuerlichen Anreizen zu rechnen ist. Nach der demütigenden Niederlage bei der Gesundheitsreform braucht Trump nun eine Erfolgsgeschichte, so wie das Haus der Republikaner bei den Zwischenwahlen für 2018. Dies würde für eine schnelle Verabschiedung des Gesetzesentwurfs sprechen, der gerade erst ...

