Berlin (ots) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat Union, FDP und Grüne aufgefordert, in ihren Sondierungsgesprächen beim Thema Klimaschutz mehr Engagement zu zeigen.



Hendricks sagte am Montag im rbb-Inforadio, "wenn das so mut- und kraftlos bleibt, wie das in den letzten 14 Tagen ausgesehen hat, dann kann das nichts werden - weder für diese Koaltion noch für unser Land."



Es gebe offenbar "einen Teil der Sondierer, die einfach keine Ahnung haben". Denn "die Chancen, die mit dem Klimaschutz verbunden sind, (sind) groß. Je langsamer wir dort voranschreiten, umso langsamer werden wir natürlich auch Innovationen auf den Weg bringen", sagte Hendricks. Der Klimaschutz sei eine anspruchsvolle Aufgabe, dem müsse sich jede neue Regierung stellen.



