Rebranding spiegelt Einsatz des Unternehmens für eine globale Markenerweiterung wieder



Tokio (ots/PRNewswire) - Hitachi Koki Co., Ltd. (http://www.hitachi-koki.com/), führender Hersteller von Elektrowerkzeugen und Life-Science-Equipment, verkündete am 1. November, dass das Unternehmen seinen Firmennamen mit Wirkung zum 1. Juni 2018 zu Koki Holdings Co., Ltd., ändern wird und sein komplettes Sortiment an Elektrowerkzeugen, bekannt als HITACHI und/oder Hitachi Koki, unter dem neuen Namen HiKOKI (*) (ausgesprochen "hai-koh-key") mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 mit einem neuen Branding versehen wird. Die Namensänderungen gehen einher mit der ehrgeizigen, international ausgerichteten Wachstumsstrategie des Unternehmens, die das Ziel verfolgt, nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten, während gleichzeitig eine Geschäftsausweitung in den beinahe 100 Ländern des weltweiten Hitachi Koki-Netzwerks erreicht werden soll.



Hitachi Kokis Spitzentechnologien haben während ihrer gefeierten 70-jährigen Geschichte verlässliche und innovative Produkte hergestellt, die als Grundlage für die neue Partnerschaft des Unternehmens mit KKR, einer der weltweit hervorstechenden Private-Equity Gruppen, dient. Durch die neue Partnerschaft rationalisiert Koki Holdings Arbeitsabläufe und beschleunigt Investitionen in die organische Fortentwicklung und Akquisitionen, um seine globalen Unternehmen zu einem weltweit führenden Hersteller zu machen.



Zeitgleich mit den Tätigkeiten des Rebrandings ist das Unternehmen dabei, eine Tochtergesellschaft als europäischen Hauptsitz namens Koki Holdings Europe GmbH in den Außenbezirken von Düsseldorf, Deutschland, zu gründen, um die strategische Wichtigkeit des europäischen Marktes hervorzuheben. Die Tochtergesellschaft wird ihren operativen Betrieb im November 2017 aufnehmen und die Tätigkeiten der Muttergesellschaft in Europa ausführen. So soll ein engerer Kundenkontakt gewährleistet sein, um eine raschere Entscheidungsfindung zur Erfüllung von Kundenbedürfnissen zu ermöglichen.



"Wir haben für mehr als 70 Jahre preisgekrönte Innovationen im Herstellungsbereich mit einer soliden Unternehmensentwicklung geliefert. Jetzt ist es an der Zeit, uns darauf zu konzentrieren, ein wahrhaft globales Unternehmen zu werden, während wir gleichzeitig unserer japanischen Tradition verhaftet bleiben", erklärte Osami Maehara, Vorsitzender von Hitachi Koki. "Wir haben uns uneingeschränkt dazu verpflichtet, Wachstum an der Seite eines dynamischen, neuen Partners, KKR, zu beschleunigen, während wir gleichzeitig unser Ziel verfolgen, weltweiter Marktführer im Bereich der Elektrowerkzeuge und Life-Science-Geräte zu werden. Wir haben uns für das Geschäftsjahr 2020 aggressive Umsatzziele von 2,7 Milliarden US-Dollar gesetzt. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Unternehmen mit der Unterstützung all unserer weltweiten Angestellten und Partner auf die nächste Ebene bringen können, wobei die Umgestaltung des Markennamens der erste Schritt zur Verwirklichung dieses Unterfangens ist. Wir freuen uns darauf, weiterhin eine Marke aufzubauen, die jegliche Erwartungen anspruchsvoller Kunden weltweit übertrifft."



Der Markenname HiKOKI wurde entwickelt, um die drei Kernkompetenzen des Unternehmens zu verkörpern: innovative Technologien, die Produkte von überragender Leistung entstehen lassen, die Zuverlässigkeit der Produkte und Dienstleistungen, die auf eine 70-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken sowie das Wachstumspotenzial für neue Geschäfte, repräsentiert durch die Partnerschaft mit KKR. Um die Aussprache zu erleichtern, verwendet der neue Markennname ein kleingeschriebenes "i" in der ersten Silbe und beinhaltet die implizierte Ziffer "1", um das Bestreben des Unternehmens, seinen Kunden "Nr. 1"-Produkte auf dem Markt zu bieten und sich auch weltweit als "Nr.1" zu etablieren.



Der neue Firmenname, Koki Holdings Co., Ltd., wurde entwickelt, um eine Kontinuität mit dem momentanen Namen beizubehalten und um Investitionen zur Ausweitung des weltweiten Geschäfts zu beschleunigen, während gleichzeitig die verschiedenen Marken, die der Name weltweit umfasst, widergespiegelt werden.



(*) Keinen Änderungen unterliegen die folgenden Marken auf ihren jeweiligen Märkten: metabo, SANKYO, Tanaka, CARAT, HIT-MIN, himac.



Zur Ansicht aller Namens- und Logoänderungen auf einen Blick klicken Sie auf den untenstehenden Link. https://hkstrategies.egnyte.com/dl/7NLEe6UEfU



OTS: Hitachi Koki Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128517 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128517.rss2



Pressekontakt: (Hitachi Koki Co., Ltd.) Shigeo Komatsu Abteilung Marken- und Unternehmenskommunikation Hitachi Koki Co., Ltd. Tel: +81-3-5783-0601 E-Mail: pr@hitachi-koki.co.jp



(Hill+Knowlton Strategies Japan) Yuko Sato Hill+Knowlton Strategies Japan (PR-Beratung) Tel: +81-3-6859-6112 E-Mail: yuko.sato@hkstrategies.com